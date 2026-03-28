„Rząd Tuska nie dość, że opóźniał opublikowanie ustaw, które zostały bardzo szybko uchwalone i podpisane przez pana prezydenta - każda godzina zwłoki to są miliony złotych straty dla polskich rodzin i polskiej gospodarki - to jeszcze widać ruch związany z hurtowymi cenami paliw” - mówi dla wPolityce.pl Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych.
Rządzący próbowali wytworzyć narracje, że ustawy obniżające ceny paliw nie obowiązują z powodu wstrzymania ich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chociaż głowa państwa podpisała je dosyć szybko, to rządząc dość długo zwlekali z opublikowaniem ich w Dzienniku Ustaw.
W tym samym czasie Orlen zwiększył hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześcienny oraz cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześcienny
Czytaj także
"Orlen bezczelnie łupi Polaków"
Pytamy Janusza Kowalskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceministra aktywów państwowych o to, czy jednoczesne wprowadzenie ustaw i podniesienie hurtowych cen paliw, nie spowoduje, że ostatecznie Polacy zapłacą tyle samo.
Rząd Tuska nie dość, że opóźniał opublikowanie ustaw, które zostały bardzo szybko uchwalone i podpisane przez pana prezydenta - każda godzina zwłoki to były miliony złotych straty dla polskich rodzin i polskiej gospodarki - to jeszcze widać ruch związany z hurtowymi cenami paliw
— mówi.
Cały czas przypominam, że kurs dolara i koszt baryłki zdecydowanie różnią się od największego kryzysu, który był kilka lat temu w czasie i pandemii i szczególnie wojny na Ukrainie, a wtedy i tak paliwo było tańsze
— zauważa.
Mam przypuszczenia, być może będzie potrzebna duża kontrola poselska, że po prostu Orlen bezczelnie łupi Polaków
— dodaje.
Kluczowe pytania
Pytamy, z czego wynika to, że w tym samym momencie dochodzi do zwiększania cen hurtowych i obniżania akcyzy.
To jest pytanie do hiperaktywnego w atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Karola Nawrockiego, pana Adama Szłapki. Tego Szłapki, który jeździ z rodziną na mecze w czasie godzin pracy limuzyną rządową i nie musi za paliwo płacić. Niech wytłumaczy dzisiaj swoimi wpisami w social mediach, dlaczego Orlen w dniu uchwalenia obniżających podatki ustaw, podniósł hurtowe ceny paliw
— zaznacza.
Dopytujemy, ile dzięki ustawom spadłaby cena paliwa, gdyby nie zmiana cen hurtowych.
Nie znam danych bezpośrednich. Na pewno, gdyby dzisiaj rządy sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, to od trzech tygodni już byłaby uchwalona ustawa profesora Czarnka, czyli Polacy nie straciliby 2 miliardów złotych i na pewno nie byłoby takiej sytuacji, w której przy niższych kosztach za baryłkę w porównaniu z kryzysem sprzed kilku lat i przy słabszym dolarze byłyby takie wysokie ceny paliw
— podkreśla.
„Płacą Polacy”
Pytamy Janusza Kowalskiego, czy to nie jest tak, że przez te działania Orlen zyska a straci skarb państwa.
Ależ oczywiście, że tak. Widać ewidentnie, że tu jest próba łupienia Polaków przez menadżerów Orlenu
— wskazuje.
Niekompetencja ekipy Tuska jest po prostu porażająca. Płacą za to Polacy
— podsumowuje.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756667-tylko-u-nas-kowalski-orlen-bezczelnie-lupi-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.