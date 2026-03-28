Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zwrócił się do wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w związku z hejterskimi grafikami publikowanymi w styczniu na oficjalnych profilach KO w mediach społecznościowych i uderzającymi w prezydenta Karola Nawrockiego. „Są to materiały bazujące na uprzedzeniach, wzmacniające polaryzację społeczną i podważające zaufanie do instytucji publicznej Prezydenta RP. W opinii BBN, mogą one być elementem celowej kampanii wymierzonej w głowę państwa” - ocenia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Po prawie dwóch miesiącach szef MC wreszcie odpowiedział, jednak nie dostrzegł w tych wpisach niczego niewłaściwego.
Choć dla rządu Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej dzień bez ataku na prezydenta Karola Nawrockiego jest dniem straconym i największe ugrupowanie w obecnym rządzie regularnie publikuje wpisy uderzające w polskiego przywódcę, to szczególnie seria grafik, które ukazywały się w styczniu na oficjalnych kontach KO, po uczestnictwie prezydenta Nawrockiego w Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, wzbudziły oburzenie. Zareagowało na nie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - i to zareagowało dwa miesiące temu.
BBN: Działania MC „lekceważące i pozorne”
Na profilu BBN ukazał się dziś komunikat, w którym poinformowano o całej sytuacji, jak również o zdawkowej odpowiedzi, której udzielił wicepremier Gawkowski.
W styczniu br. na oficjalnym profilu Koalicji Obywatelskiej na X opublikowano serię infografik dyskredytujących Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Ich celem było wprowadzenie opinii publicznej w błąd co do mandatu społecznego Pana Prezydenta i zafałszowanie wizerunku głowy państwa. W reakcji na te skandaliczne treści Szef BBN Minister Sławomir Cenckiewicz wystosował do Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego pismo wzywające go do wyjaśnienia sprawy i podjęcia zdecydowanych kroków. Po prawie dwóch miesiącach Szef BBN doczekał się zdawkowej odpowiedzi, a jej treść jest jeszcze bardziej skandaliczna
— czytamy.
W ocenie resortu cyfryzacji bowiem dezinformujące infografiki rozpowszechniane z konta rządzącej KO na X mieszczą się w akceptowalnych granicach „debaty publicznej” i nie naruszają „obecnie obowiązujących w zakresie dezinformacji przepisów prawa”. Jednocześnie w odpowiedzi tej MC wskazało na własne deficyty w obszarze identyfikowania treści o charakterze dezinformacyjnym
— zwraca uwagę BBN.
Wobec powyższego działania MC w opisanym zakresie należy uznać jednoznacznie za lekceważące, pozorne, a nade wszystko świadczące o braku rozumienia, czym jest dezinformacja i jakie zagrożenia ze sobą niesie. Jednocześnie wskazują one na przyzwolenie na agresywną formę i wydźwięk dyskursu publicznego, wpisanego w polityczną walkę obozu rządzącego z Panem Prezydentem. W związku z zaniechaniem działań przez MC, którego obowiązkiem jest między innymi zapewnianie bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej w Polsce, w tym zwalczanie dezinformacji, prezydent i BBN będą domagać się wypełniania przez ten resort i podległe mu lub współpracujące z nim instytucje wypełniania swoich ustawowych obowiązków
— napisano w komunikacie.
Grafiki „Prezydent Kiboli”
Zarówno grafiki, jak i treść pisma do Gawkowskiego BBN zamieściło na portalu X. Na jedny, ze screenów widać prezydenta Nawrockiego podczas treningu, w rękawicach bokserskich i stroju sportowym. W wyrażeniu „prezydent Polaków” drugie słowo przekreślono i dopisano „kiboli”. Nad zdjęciem (sprzed kilku lat) obecnego prezydenta podczas treningu bokserskiego widnieje definicja słownikowa:
kibol
pejorat; fanatyczny kibic określonej drużyny sportowej, zachowujący się ordynarnie i agresywnie
źródło: wsjp.pl
Polska potrzebuje Prezydenta, a nie #PrezydentKiboli!
— napisano w opisie.
W piśmie Cenckiewicza przeczytamy natomiast:
Szanowny Panie Ministrze, Zwalczanie dezinformacji stało się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju technologii i mediów cyfrowych. Rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji nie tylko destabilizuje procesy demokratyczne, ale również zagraża bezpieczeństwu społecznemu i gospodarczemu. Obecnie granice między rzetelną informacją, a fałszywymi treściami są coraz bardziej rozmyte, skuteczna walka z dezinformacją wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego edukację społeczeństwa, współpracę międzysektorową oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje wiele działań, aby budować odporność społeczeństwa, jednakże nie posiada narzędzi śledczych ani uprawnień ku temu, aby móc rozstrzygnąć każdy spór. Zwalczaniu dezinformacji miała służyć m.in. zawetowana przez Pana Prezydenta ustawa wdrażająca zapisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA) do polskiego porządku prawnego. Przekazany przez Pana Ministra materiał w opinii Ministerstwa Cyfryzacji nie narusza obecnie obowiązujących w zakresie dezinformacji przepisów prawa, a stanowi element debaty politycznej. Nie każdą opinię, osąd, czy wypowiedź możemy traktować jako dezinformację. Niewidzialna cienka granica między prawem do wolności słowa a naruszeniem dóbr osobistych jest niejednokrotnie inaczej postrzegana przez każdą ze stron debaty.
W związku z realizowanymi przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zadaniami W zakresie bezpieczeństwa i obronności informuję o odnotowaniu w cyberprzestrzeni działań dezinformacyjnych wymierzonych w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Karola Nawrockiego
— dodaje szef BBN.
12 i 13 stycznia 2025 r. na oficjalnym, zweryfikowanym koncie Koalicji Obywatelskiej -urzędu ma platformie „X” opublikowane zostały przedstawiające nieprawdziwe informacje, prowokujące nienawiść grafiki (w załączeniu) wykorzystujące wizerunek Prezydenta RP. Są to materiały bazujące na uprzedzeniach, wzmacniające polaryzację społeczną i podważające zaufanie do instytucji publicznej Prezydenta RP. W opinii BBN, mogą one być elementem celowej kampanii wymierzonej w głowę państwa. Przywołane materiały są jedynie przykładem licznych treści dystrybuowanych i powielanych, a być może również tworzonych, przez podmioty finansowane ze środków budżetu państwa. Będę wdzięczny Panu Premierowi za sprawne wyjaśnienie i podjęcie odpowiednich, zdecydowanych działań w powyższej sprawie
— podsumowuje.
Koalicja Obywatelska (wcześniej Platforma) wszelkimi sposobami zwalcza prezydenta z innego środowiska? Stare, znaliśmy.
X/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756665-hejterskie-grafiki-ko-gawkowski-nie-widzi-nic-zlego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.