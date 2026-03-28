Wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski, po raz drugi w tym miesiącu, zapewnił, że jego ugrupowanie nie znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej do wyborów w 2027 roku. „Mogę się założyć, że nie wystartujemy z KO na wspólnej liście” - napisał na portalu X. Nawet zagorzały zwolennik Koalicji 13 Grudnia Tomasz Wiejski nie wytrzymał i uderzył w „ludowców”. „Bardzo dobrze, PSL z wozu, KO lżej. Odejdziecie w niebyt z 0 proc. poparcia społecznego” - napisał na portalu X.
Kolejne sondaże pokazują, że PSL będzie prawdopodobnie zmuszone poszukać koalicjanta, żeby dostać się do Sejmu w 2027 roku. Choć Donald Tusk usilnie stara się doprowadzić do sytuacji, gdzie zostanie stworzony jeden wielki lewicowo-liberalny blok, to PSL broni się przed tym pomysłem. Gdyby szef Koalicji 13 Grudnia dopiął swego, to „ludowcy” zostaliby zmarginalizowani w sposób ostateczny.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski postanowił, że zabierze głos w sprawie przyszłych list wyborczych.
Mogę się założyć, że nie wystartujemy z KO na wspólnej liście
— napisał na portalu X.
PSL wystartuje w komitecie PSL oraz przyjaciół: samorządowców, rzemieślników
— dodał w kolejnym poście polityk PSL.
„A kto pytał?”
Wpisy Zgorzelskiego doczekały się odpowiedzi.
A kto pytał?
— skomentował były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.
Bo wystartujecie na ich listach
— stwierdził poseł PiS Andrzej Śliwka.
Nawet Tomasz Wiejski ma dość koalicjanta Tuska.
Bardzo dobrze, PSL z wozu, KO lżej. Odejdziecie w niebyt z 0% poparcia społecznego
— opublikował na swoim profilu „Okiem Wiejskiego”.
