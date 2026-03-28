Rządzący próbowali wytworzyć narracje, że ustawy obniżające ceny paliw nie obowiązują z powodu wstrzymania ich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Problem polega jednak na tym, że chociaż głowa państwa podpisała je dosyć szybko, to rządzący… do tej pory nie opublikowali ich w Dzienniku Ustaw. „Ustawa jest. Podpis Prezydenta jest. Brakuje tylko jednego: działania rządu” - napisał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP.
Koalicja Obywatelska w mediach społecznościowych popędzała prezydenta Karola Nawrockiego.
Panie Prezydencie, ustawa trafiła już na Pana biurko - Polki i Polacy czekają na podpis
— czytamy na profilu Koalicji Obywatelskiej.
Prezydent podpisał i… nic
Problem polega jednak na tym, że prezydent Karol Nawrocki niedługo potem podpisał dwie uchwalone ustawy - umożliwiające obniżkę akcyzy na paliwa rozporządzeniem oraz wprowadzające maksymalne ceny detaliczne paliw, a rządzący do tej pory nie ogłosili ich w Dzienniku Ustaw.
Niezręczna sprawa. Prezydent podpisał ustawy wczoraj chwilę po 19:30… a Kancelaria Premiera wciąż ich nie opublikowała w Dzienniku Ustaw. A tyle było pospieszania. Panie Premierze, ustawa trafiła już na Pana biurko - Polki i Polacy czekają
— napisał dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
Wpis skomentował poseł PiS Rafal Bochenek.
To Pan nie wie, że w weekend-y Tusk, Kierwiński i reszta nie pracują? Przyszły tydzień już taki świąteczny, to pewnie też ciężko będzie o publikację… Niech Pan będzie wyrozumiały. Jakby Pan nie znał Tuska…
— zadrwił.
„Rząd nierobów”
Na sprawę zareagowali Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.
Ustawa jest. Podpis Prezydenta jest. Brakuje tylko jednego: działania rządu. Milczy premier. Milczy rzecznik. Milczy Rządowe Centrum Legislacji. A Polacy dalej płacą za waszą bezczynność. Publikujcie! Dziś!
— zaapelował Szefernaker.
No jak tam, rozporządzenie wymagane w tej ustawie już podpisane? Polki i Polacy czekają! Prezydent, którego chcieliście poganiać, już dawno podpisał, a co z tym rządem nierobów?
— pytał Fogiel.
