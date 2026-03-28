Szczyt obłudy! KO pospieszała prezydenta ws. ustaw paliwowych. Teraz sami je paraliżują. Fogiel: "Polki i Polacy czekają!"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Rząd paraliżuje ustawy paliwowe / autor: EPA/ETTORE FERRARI Dostawca: PAP/EPA.
Rządzący próbowali wytworzyć narracje, że ustawy obniżające ceny paliw nie obowiązują z powodu wstrzymania ich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Problem polega jednak na tym, że chociaż głowa państwa podpisała je dosyć szybko, to rządzący… do tej pory nie opublikowali ich w Dzienniku Ustaw. „Ustawa jest. Podpis Prezydenta jest. Brakuje tylko jednego: działania rządu” - napisał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP.

Koalicja Obywatelska w mediach społecznościowych popędzała prezydenta Karola Nawrockiego.

Panie Prezydencie, ustawa trafiła już na Pana biurko - Polki i Polacy czekają na podpis

— czytamy na profilu Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent podpisał i… nic

Problem polega jednak na tym, że prezydent Karol Nawrocki niedługo potem podpisał dwie uchwalone ustawy - umożliwiające obniżkę akcyzy na paliwa rozporządzeniem oraz wprowadzające maksymalne ceny detaliczne paliw, a rządzący do tej pory nie ogłosili ich w Dzienniku Ustaw.

Niezręczna sprawa. Prezydent podpisał ustawy wczoraj chwilę po 19:30… a Kancelaria Premiera wciąż ich nie opublikowała w Dzienniku Ustaw. A tyle było pospieszania. Panie Premierze, ustawa trafiła już na Pana biurko - Polki i Polacy czekają

— napisał dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Wpis skomentował poseł PiS Rafal Bochenek.

To Pan nie wie, że w weekend-y Tusk, Kierwiński i reszta nie pracują? Przyszły tydzień już taki świąteczny, to pewnie też ciężko będzie o publikację… Niech Pan będzie wyrozumiały. Jakby Pan nie znał Tuska…

— zadrwił.

Rząd nierobów”

Na sprawę zareagowali Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.

Ustawa jest. Podpis Prezydenta jest. Brakuje tylko jednego: działania rządu. Milczy premier. Milczy rzecznik. Milczy Rządowe Centrum Legislacji. A Polacy dalej płacą za waszą bezczynność. Publikujcie! Dziś!

— zaapelował Szefernaker.

No jak tam, rozporządzenie wymagane w tej ustawie już podpisane? Polki i Polacy czekają! Prezydent, którego chcieliście poganiać, już dawno podpisał, a co z tym rządem nierobów?

— pytał Fogiel.

Adrian Siwek/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych