„Po pierwsze nikt w Polsce nie powinien mieć zaufania do kwalifikacji gospodarczych premiera Tuska. Każdy, kto zadłuża w taki sposób kraj, pokazuje, że sobie nie radzi” – powiedział redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” Marek Formela w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Dorota Kania, publicystka, Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
26 marca Donald Tusk poinformował w oświadczeniu wygłoszonym w KPRM o obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., a także o obniżeniu akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi (na benzynę 29 groszy, olej napędowy 28 groszy). Piotr Semka nawiązał do kwestii tego, czy ta sprawa zaszkodzi premierowi.
W tym projekcie na pewnie mnie zaniepokoił pomysł, żeby minister finansów Andrzej Domański ustalał pewne odgórne widełki, w jakich mają być te ceny. Jestem przeciwnikiem ingerowania w wolny rynek, ponieważ to się zawsze kończy tym, że ktoś musi za to zapłacić, a zazwyczaj płaci za to państwo
— wskazał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
„Jest to drenowanie kieszeni Polaków”
Dorota Kania wskazała na badania opinii społecznej w sprawie tego, „jaki mają Polacy stosunek do cen paliw, że nic rząd nie robi oraz do ETS-u”.
Jeżeli chodzi o ETS, to 80 proc. internatów uważa, że jest to drenowanie kieszeni Polaków i że rząd nic z tym nie robi i jest podobna sytuacja, jeśli chodzi o paliwa
— podkreśliła publicystka.
— zaznaczył Marek Formela.
