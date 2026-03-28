„Przede wszystkim został odczarowany wizerunek partii, która wiecznie się kłóci i w której każdy mówi, co chce” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Dorota Kania, publicystka, Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”.
Czytaj także
Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24, radykalnie zmniejszył się dystans PiS do KO. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, do Sejmu weszłoby tylko pięć ugrupowań politycznych.
W dalszym ciągu najlepsze notowania ma Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie na poziomie 32 proc. To oznacza jednak spadek notowań tego ugrupowania w porównaniu z badaniem z lutego o 1,8 proc.
Wzrosło za to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które w badaniu może liczyć na głosy 28 proc. wyborców (wzrost o 0,5 proc.)
Zdaniem Piotra Semki „przede wszystkim został odczarowany wizerunek partii, która wiecznie się kłóci i w której każdy mówi, co chce”.
To było świetne pole do działania dla wszystkich tych publicystek, które opowiadają, że polityk z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego opowiada mi […]. Mężczyźni, a jednak oni dominują w polskiej polityce, inaczej rozmawiają z dziennikarzami, a inaczej z publicystkami
— wskazał.
Każdy mężczyzna jest na tyle próżny, że przed atrakcyjną i dociekliwą dziennikarką chce odgrywać, że dużo wie. Dlatego Monika Olejnik była tak skuteczna, bo tak są mężczyźni skonstruowani
— dodał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Telewizja wPolsce24/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756638-tylko-u-nas-semka-zostal-odczarowany-wizerunek-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.