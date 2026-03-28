A to dobre! Rozenek: Wszyscy mamy taką samą pamięć, przed wojną w Iranie benzyna była po 5,19 zł; Lisiecki: "Za pół litra chyba!"

autor: Fratria/X

Na antenie Polsat News poruszono temat cen paliw i spodziewanej obniżki ich ceny po podpisaniu przez prezydenta dwóch rządowych ustaw dotyczących akcyzy i VAT-u na paliwa. Tymczasem Andrzej Rozenek, który w ostatnich wyborach bezskutecznie ubiegał ssię o mandat europosła z listy Koalicji Obywatelskiej, wypalił w programie, że rzekomo benzyna w Polsce przed wybuchem wojny w Iranie kosztowała… 5,19-5,20 zł za litr.

— wypalił na antenie Polsat News Andrzej Rozenek, co wywołało salwę śmiechu w studiu. Faktycznie, w Polsce dało się znaleźć przed wojną w Iranie dosłownie kilka stacji w całym kraju, gdzie najtańsza benzyna 95 była po tak niskiej cenie. Jednak na innych stacjach było o wiele drożej.

— zareagował wyraźnie rozbawiony słowami Rozenka Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z PiS.

Jedna stacja w Głownie, zapraszam, jest bardzo tanie paliwo i bardzo często tam tankuję

— bronił swojego stanowiska Rozenek.

Wie pan, internauci tego nie wybaczą

— zareagował na jego słowa prowadzący program

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

