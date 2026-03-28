Na antenie Polsat News poruszono temat cen paliw i spodziewanej obniżki ich ceny po podpisaniu przez prezydenta dwóch rządowych ustaw dotyczących akcyzy i VAT-u na paliwa. Tymczasem Andrzej Rozenek, który w ostatnich wyborach bezskutecznie ubiegał ssię o mandat europosła z listy Koalicji Obywatelskiej, wypalił w programie, że rzekomo benzyna w Polsce przed wybuchem wojny w Iranie kosztowała… 5,19-5,20 zł za litr.
Wszyscy mamy taką samą pamięć, pamięta pan redaktor, ile płaciliśmy za paliwo przed wybuchem wojny z Iranem. 5,19-5,20 zł było
— wypalił na antenie Polsat News Andrzej Rozenek, co wywołało salwę śmiechu w studiu. Faktycznie, w Polsce dało się znaleźć przed wojną w Iranie dosłownie kilka stacji w całym kraju, gdzie najtańsza benzyna 95 była po tak niskiej cenie. Jednak na innych stacjach było o wiele drożej.
Za pół litra chyba!
— zareagował wyraźnie rozbawiony słowami Rozenka Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z PiS.
Jedna stacja w Głownie, zapraszam, jest bardzo tanie paliwo i bardzo często tam tankuję
— bronił swojego stanowiska Rozenek.
Wie pan, internauci tego nie wybaczą
— zareagował na jego słowa prowadzący program
