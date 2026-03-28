Prezydent RP Karol Nawrocki przybył do Dallas w Teksasie. Dziś weźmie udział w konferencji CPAC i odwiedzi siedzibę Lockheed Martin Aeronautics. Jutro spotka się z Polonią i wręczy odznaczenia państwowe jej przedstawicielom.
Prezydent składa dwudniową roboczą wizytę w USA. Dziś po południu czasu lokalnego weźmie udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC), gdzie planowane jest jego wystąpienie. Z harmonogramu udostępnionego przez organizatorów wydarzenia wynika, że przemówienie prezydenta RP ma rozpocząć się o godz. 15.15 (21.15 w Polsce).
Jutro przed południem Karol Nawrocki weźmie udział we mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Po południu zaplanowane jest spotkanie prezydenta z Polonią, w trakcie którego wręczy odznaczenia państwowe.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał wczoraj dziennikarzom, że podczas CPAC prezydent poruszy kwestie aktualnych wyzwań dot. bezpieczeństwa oraz „naszej rzeczowej, rzetelnej oceny polityki Federacji Rosyjskiej - burzyciela porządku światowego, pokoju w Europie Środkowej i Wschodniej, ale będącego także zagrożeniem dla spraw globalnych”.
Myślę, że zwłaszcza w środowisku amerykańskich konserwatystów zdrowe podejście do Federacji Rosyjskiej z perspektywy pana prezydenta dobrze, żeby wybrzmiało i wybrzmi na pewno tak, aby przecinać wszelkiego rodzaju czasami pojawiające się dyskusje w środowisku amerykańskim o zmianie ewentualnej polityki wobec Rosji
— dodał. Przydacz podkreślił, że Nawrocki będzie się sprzeciwiał propozycjom dot. zmiany podejścia USA do Rosji.
Minister powiedział, że prezydent złoży także wizytę w fabryce Lockheed Martin, producenta m.in. samolotów bojowych F-35, gdzie spotka się z osobami zarządzającymi spółką oraz będzie obserwował produkcję samolotów. Przydacz dodał, że w Teksasie - oprócz spotkania z Polonią - prezydent weźmie też udział w dyskusjach nt. gospodarki i energetyki. Poinformował, że prezydent wróci do Polski w poniedziałek 30 marca.
Przemówienie podczas konferencji CPAC
W ubiegłą sobotę Przydacz informował PAP, że Karol Nawrocki na konferencji CPAC, na zaproszenie tej organizacji, wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich. Jak wówczas mówił, obecnie nie są potwierdzone żadne spotkania prezydenta Nawrockiego w USA na najwyższym szczeblu.
Przydacz podkreślił, że dziś Karol Nawrocki odwiedzi fabrykę samolotów F-35, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Jak dodał w niedzielę prezydent spotka się z liczną grupą przedstawicieli Polonii w Dallas.
Polonia w Teksasie jest bardzo liczna, to ponad 200 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia. Rodacy mieszkający w Teksasie często są ludźmi sukcesu, pracują w biznesie, czy na wysokich stanowiskach na uniwersytetach teksańskich więc z tymi wpływowymi Polakami prezydent również będzie rozmawiał o dalszym rozwoju relacji Polski i USA, ale też relacji Polski z Teksasem jako ważnym partnerem gospodarczym
— mówił wówczas minister.
Adam Stankiewicz/PAP
