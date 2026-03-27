„Prezydent Nawrocki nie został wybrany po to, by stać z boku, milczeć i tylko sygnować cudze decyzje. Polacy wybrali prezydenta, który ma prowadzić państwo, wyznaczać kierunek i brać odpowiedzialność za sprawy fundamentalne” - podkreślił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker w serwisie X, zapowiadając swój tekst na łamach serwisu magazynu „Wszystko co Najważniejsze”.
Droga, którą obrał prezydent Nawrocki
Minister zaznaczył, iż wciąż uważa, że „Polacy ostatecznie oczekują państwa, które działa, jest bezpieczne, przewidywalne i po prostu uczciwe wobec obywatela” i jak podkreślił „to buduje się cierpliwą pracą i konsekwencją”.
Polityka często przypomina arenę wiecznej walki. Liczy się reakcja, riposta, szybki nagłówek, a nie sens działania. Najgłośniejsi są zazwyczaj ci, którzy nie mają na swoim politycznym koncie zbyt wielu sukcesów w merytorycznej pracy. Odwracając uwagę od własnych nieudolnych rządów, próbują narzucać tempo i coraz częściej posługują się brutalnym językiem
— czytamy.
I jak dodał, „jest jednak także droga, którą od początku obrał Prezydent Karol Nawrocki”.
To sposób działania, który nie polega na graniu w cudzą grę, lecz na konsekwentnym realizowaniu przyjętej strategii rządzenia. Spokojnie, odważnie i po polsku. Bo państwo nie jest i nie powinno być teatrem. Państwo jest przede wszystkim organizmem, które ma działać dla obywateli, zwłaszcza wtedy, gdy wokół panują hałas, presja i próby wciągnięcia wszystkich w polityczną awanturę
— napisał Szefernaker, punktując „wielu polityków”, którzy wchodzą „w te awantury i przyjmuje rolę ich uczestników”, a wręcz „żyją z awantury”.
Ale poważne państwo i poważny polityk nie mogą tańczyć tak, jak zagra słabej klasy prowokator. Najłatwiej jest reagować na słowa i kolejne „gorące tematy” dnia. Trudniej prowadzić własną politykę, inną niż ta, którą narzucają rządzący. Rząd Donalda Tuska ma dziś wiele narzędzi, żeby dzień po dniu narzucać swoją narrację. Najłatwiej jest w nią wejść i na nią reagować. Trudniej nie dać się zamknąć w ramach, które ktoś inny wcześniej wyznaczył. I właśnie tutaj widać różnicę w filozofii działania Prezydenta Karola Nawrockiego
— czytamy.
Prezydent Karol Nawrocki przyjął, że nie jest od tego, by stać z boku i jedynie komentować. Nie został wybrany po to, by milczeć, obserwować i tylko sygnować cudze decyzje. Gdyby Polacy chcieli takiego prezydenta, wybraliby 1 czerwca Rafała Trzaskowskiego
— wskazał minister.
Prezydent Nawrocki został wybrany po to, by prowadzić państwo, wyznaczać kierunek i brać odpowiedzialność za sprawy fundamentalne. Dlatego, przedstawiając propozycję „Polski Safe 0 proc.”, pokazał, że prezydentura może być aktywna i odważna
— dodał.
„Nie został wybrany po to, by grać w gry”
Szefernaker podał ciekawy przykład - jak to ujął - z codziennej pracy Gabinetu Prezydenta RP.
Ostatnio zadzwonił do mnie ceniony skądinąd przeze mnie dziennikarz z zapytaniem, jak odpowiemy na tweet Donalda Tuska. Bardzo się zdziwił, gdy usłyszał ode mnie, że znając Prezydenta Karola Nawrockiego, nie odpowiemy. Jestem przekonany, że to nie są czasy, gdy każde prowokacyjne zdanie Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego czy Radosława Sikorskiego będzie komentowane przez Prezydenta i jego zaplecze. Jest prezydencka agenda działania i nikt nie będzie otoczenia Prezydenta stawiał na z góry upatrzonym polu walki
— wskazał.
Zdaniem prezydenckiego ministra właśnie „w takich momentach rozpoznaje się przywództwo Prezydenta i biegłość w działaniu jego współpracowników”.
Prezydent Karol Nawrocki nie został wybrany po to, by grać w gry. Został wybrany po to, by prowadzić państwo. Spokój w polityce bywa mylony z brakiem odwagi. To błąd. Spokój to często najtwardsza forma odwagi, gdyż oznacza, że człowiek nie działa pod presją cudzych emocji, tylko według własnych zasad. (…) spokojna i konsekwentna prezydentura nie jest oznaką dystansu wobec obywateli, ale formą szacunku wobec ich codziennych spraw
— argumentował.
Zdaniem Pawła Szefernakera „prawdziwa siła prezydentury nie polega na uczestnictwie w każdym sporze, ale na zdolności zachowania kierunku mimo presji i hałasu”.
W konsekwencji od pierwszych dni ta prezydentura jest budowana według zasad, jakie Prezydent Karol Nawrocki przedstawił od samego początku swoim współpracownikom. Spokój, odpowiedzialność i konsekwencja! Nie po to, by podobać się uczestnikom politycznego widowiska, ale po to, by służyć obywatelom i wzmacniać Polskę. Bo na końcu zawsze liczy się nie ten, kto głośniej mówi, lecz ten, kto potrafi słowa zamienić w realne działania i prowadzić polskie sprawy w dobrym kierunku
— spuentował szef gabinetu prezydenta RP w swoim tekście.
