„Dziewięć miesięcy ta pani działała w Platformie Obywatelskiej, mając zarzuty gwałcenia psów i powiedzmy sobie szczerze, skoro wiedzieli o tym działacze we Wrocławiu, skoro wiedzieli o tym działacze polityczni Platformy Obywatelskiej z Kłodzka, to ja nie wierzę, żeby nie wiedzieli o tym liderzy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w Kłodzku” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Torz, komentując pedofilsko-zoofilską aferę w KO.
Politycy Koalicji Obywatelskiej za wszelką cenę próbują unikać tematu skandalu w Kłodzku, gdzie Kamila L., była działaczka KO, została skazana na 6,5 roku więzienia m.in. za nieudzielenie pomocy swojej małoletniej córce będącej ofiarą gwałtów i przemocy seksualnej ze strony jej męża.
Szokująca sprawa
Sprawę w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował dziennikarz Marcin Torz.
Wojciech Biedroń zauważył, że nigdy nie spotkał się z sytuacją, żeby taki horror trwał tak długo u osoby wysoko postawionej społecznej.
To jest dla mnie szokujące, bo zło ma różne oblicza i my o tym doskonale wiemy jako dziennikarze, którzy podejmują takie tematy, ale to jest upiorne, to jest coś tak przerażającego, że to zło się wylewa po prostu z tej „dziurawej łodzi”
— wskazał.
Pozwoliłem sobie porozmawiać ze znakomitym wrocławskim psychiatrą panem doktorem Krzysztofem Klementowskim właśnie o tej sytuacji i on miał dokładnie takie samo spostrzeżenie jak pan redaktor
— podkreślił Marcin Torz.
Jeżeli przez 12 lat kobieta nie pomaga własnej córce, która jest w tak straszliwy sposób krzywdzona, a później zasłania się tym, że się bała męża, to możemy przypuszczać, że ona po prostu kłamie. Możemy sobie oczywiście wyobrazić kobiety z marginesu społecznego, którym mąż mówi: „No i co? Pójdziesz na policję, powiesz, co ci robię, powiesz, co robię dzieciom i ci nikt nie uwierzy, bo jesteś nikim, nikt ci nie uwierzy i wrócisz do mnie”. I faktycznie takie kobiety, przepraszam za sformułowanie, ale gdzieś w niżu społecznym mogą faktycznie bać się poprosić o kogokolwiek o pomoc. A mamy tutaj do czynienia z działaczką polityczną, mamy do czynienia z urzędniczką gminy, z urzędu powiatu
— dodał.
Tajemnica poliszynela
Emilia Wierzbicki zwróciła uwagę, że pojawiają się głosy, aby nie łączyć tej sprawy z Koalicją Obywatelską, ale w istocie Kamila L. już w czerwcu 2023 roku usłyszała zarzuty związane z zoofilią i dalej działała w Platformie Obywatelskiej.
Dziewięć miesięcy ta pani działała w Platformie Obywatelskiej, mając zarzuty gwałcenia psów i powiedzmy sobie szczerze, skoro wiedzieli o tym działacze we Wrocławiu, skoro wiedzieli o tym działacze polityczni Platformy Obywatelskiej z Kłodzka, to ja nie wierzę, żeby nie wiedzieli o tym liderzy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w Kłodzku. Nie chce mi się w to wierzyć, że nikt akurat z władz Platformy nie wiedział o tym, że ta pani ma problemy prawne takiego kalibru
— powiedział Torz.
Rozmawiałem zarówno działaczami Koalicji Obywatelskiej z Wrocławia Kłodzka, jak i ze zwykłymi mieszkańcami Kłodzka. To była tajemnica poliszynela to, że tym w tym domu działo się coś złego. Ludzie wiedzieli też, bo to jest naprawdę niewielka miejscowość. Ludzie też wiedzieli, że dostała zarzuty zoofilskie. To nie przeszkadzało władzom lokalnej Platformy Obywatelskiej zrobić z niej pełnomocnika kandydatki na burmistrza Platformy w wyborach samorządowych w 2024 roku. Kamila cieszyła się zaufaniem i pełną aprobatą władz partyjnych w powiecie kłodzkim. I takie są fakty
— wskazał.
- Na nic próba przemilczenia skandalu z Kłodzka! Prof. Czarnek zapewnia Koalicję 13 Grudnia! „Wszystko wyjdzie na jaw”
- „Nie zgadza się na to, żeby chronić pedofilów”. Ofensywa prezydenta Nawrockiego! Do Sejmu trafił projekt ustawy
- Nowa afera pedofilska w PO! „Majtkowy” przez lata molestował dzieci. Wstrząsający reportaż o skandalu niebawem w TV wPolsce24
Adrian Siwek/wPolsce24
