Miller ostro skrytykował Kowala za jego stosunek do Ukrainy: "Zamiast antysemickiej nagonki jest probanderowska gorliwość"

Miller skrytykował Kowala / autor: Fratria
Miller skrytykował Kowala / autor: Fratria

Zamiast antysemickiej nagonki jest probanderowska gorliwość, a zamiast Gomułki i jego ekipy – Kijów i jego warszawskie sługi. Zmieniły się dekoracje, patroni i słownictwo, ale metoda pozostaje ta sama: moralna siekiera i widły w jednej ręce, gotowy przekaz w drugiej i przekonanie, że racja mieszka tam, gdzie akurat powinna" - napisał były premier Leszek Miller, krytykując posła KO Pawła Kowala.

Były premier Leszek Miller skrytykował w mediach społecznościowych Pawła Kowala, posła Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, który na antenie TVN24 wypowiadał się na tematy związane z wojną na Ukrainie.

Postkomunista, koordynator „moskiewskiej pożyczki” krytykował Kowala za to, że staje po jednej stronie.

Paweł Kowal pojawił się w telewizji. Jak zwykle chwalił jednych i potępiał drugich. Wszystko zgodnie z kryteriami nachalnej, banderowskiej agitacji

— powiedział.

Co więcej, Miller… porównywał Kowala do propagandysty z czasów PRL.

W latach Władysława Gomułki podobną rolę spełniał Tadeusz Kur. Rzeczony był propagandystą udającym dziennikarza. W 1968 roku znakomicie odnalazł się w kampanii antysemickiej, ochoczo oczerniając środowiska inteligenckie i studenckie. Po Marcu ’68 jego twórczość doczekała się celnego opisu w tekście Dariusza Fikusa „Kur wie lepiej”

— pisał.

Tekst sprzed lat brzmi jak aktualny komentarz do stylu uprawiania publicznej debaty przez Pawła Kowala. Zamiast antysemickiej nagonki jest probanderowska gorliwość, a zamiast Gomułki i jego ekipy – Kijów i jego warszawskie sługi. Zmieniły się dekoracje, patroni i słownictwo, ale metoda pozostaje ta sama: moralna siekiera i widły w jednej ręce, gotowy przekaz w drugiej i przekonanie, że racja mieszka tam, gdzie akurat powinna

— stwierdził.

Zespół wPolityce.pl

