Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw.
Sky is not the limit !
— napisał rzecznik prezydenta dr Rafał Leśkiewicz. Na zdjęciu w wykonaniu prezydenckiego fotografa widzimy właśnie głowę państwa w samolocie, symbolicznie z dokumentem i piórem w ręku.
Jak zauważył szef gabinetu prezydenta RP, „rząd zwlekał z ważnymi dla Polaków decyzjami ws obniżenia cen paliw parę tygodni”.
Prezydent Nawrocki podpisuje ustawy dobre dla obywateli, zwlaszcza te spóźnione, bez zbędnej zwłoki (nawet w samolocie), a wetuje te, które są złe, nieuczciwe albo pisane pod interes polityczny, a nie interes Polakow. Tak działa odpowiedzialna głowa państwa
— zaznaczył minister Paweł Szefernaker w swoim wpisie w serwisie X.
Przypomnijmy również, co szef Biura Polityki Międzynarodowej mówił o możliwości podpisu ustawy w samolocie.
Słyszałem dzisiaj rządzących, którzy ze strony rządowej, liberalno-lewicowej, [głosy] które podważały, podawały w wątpliwość możliwość podpisania takiej ustawy w samolocie, tak, jakby zatrzymali się przed rokiem 2015. Od wielu, wielu lat istnieje coś takiego w Polsce, jak podpis elektroniczny i pan prezydent spokojnie dysponuje tego typu instrumentami, aby móc akceptować różnego rodzaju decyzje
— powiedział wcześniej szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz na briefingu prasowym, pytany, czy istnieje możliwość, by prezydent podpisał ustawę dot. cen paliw w samolocie lub w USA.
Spokojnie, naprawdę, takie techniczne, proste rzeczy są absolutnie do realizacji, więc pan prezydent może w każdym miejscu, w każdej chwili tego typu decyzje w sensie formalnym podejmować
— podkreślił przed godz. 17.
Potrzebowali tygodni na działania…
Dziś Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek, nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.
Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Oba akty prawne wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw jaka będzie obowiązywać na stacjach.
Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.
Przypomnijmy, że kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek takie rozwiązania ws. cen paliw zaproponował… już 9 marca. Rząd wziął się za to dopiero teraz!
Prezydent w Dallas
Prezydent Karol Nawrocki po południu udał się do Dallas w USA, gdzie będzie przebywał z dwudniową roboczą wizytą. Jutro weźmie udział w konferencji CPAC, odwiedzi też tego dnia siedzibę Lockheed Martin Aeronautics. W niedzielę spotka się z Polonią i wręczy odznaczenia państwowe jej przedstawicielom.
Czytaj także
Adam Kacprzak/X/PAP/300polityka.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756578-prezydent-podpisal-ustawy-ws-obnizek-ceny-paliw-podczas-lotu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.