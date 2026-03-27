Prezydent Nawrocki podpisał ustawy mające obniżyć ceny paliw. Zrobił to podczas lotu do Dallas. "Sky is not the limit!"

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw.

Sky is not the limit !

— napisał rzecznik prezydenta dr Rafał Leśkiewicz. Na zdjęciu w wykonaniu prezydenckiego fotografa widzimy właśnie głowę państwa w samolocie, symbolicznie z dokumentem i piórem w ręku.

Jak zauważył szef gabinetu prezydenta RP, „rząd zwlekał z ważnymi dla Polaków decyzjami ws obniżenia cen paliw parę tygodni”.

Prezydent Nawrocki podpisuje ustawy dobre dla obywateli, zwlaszcza te spóźnione, bez zbędnej zwłoki (nawet w samolocie), a wetuje te, które są złe, nieuczciwe albo pisane pod interes polityczny, a nie interes Polakow. Tak działa odpowiedzialna głowa państwa

— zaznaczył minister Paweł Szefernaker w swoim wpisie w serwisie X.

Przypomnijmy również, co szef Biura Polityki Międzynarodowej mówił o możliwości podpisu ustawy w samolocie.

Słyszałem dzisiaj rządzących, którzy ze strony rządowej, liberalno-lewicowej, [głosy] które podważały, podawały w wątpliwość możliwość podpisania takiej ustawy w samolocie, tak, jakby zatrzymali się przed rokiem 2015. Od wielu, wielu lat istnieje coś takiego w Polsce, jak podpis elektroniczny i pan prezydent spokojnie dysponuje tego typu instrumentami, aby móc akceptować różnego rodzaju decyzje

— powiedział wcześniej szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz na briefingu prasowym, pytany, czy istnieje możliwość, by prezydent podpisał ustawę dot. cen paliw w samolocie lub w USA.

Spokojnie, naprawdę, takie techniczne, proste rzeczy są absolutnie do realizacji, więc pan prezydent może w każdym miejscu, w każdej chwili tego typu decyzje w sensie formalnym podejmować

— podkreślił przed godz. 17.

Potrzebowali tygodni na działania…

Dziś Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek, nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Oba akty prawne wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw jaka będzie obowiązywać na stacjach.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Przypomnijmy, że kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek takie rozwiązania ws. cen paliw zaproponował… już 9 marca. Rząd wziął się za to dopiero teraz!

Prezydent w Dallas

Prezydent Karol Nawrocki po południu udał się do Dallas w USA, gdzie będzie przebywał z dwudniową roboczą wizytą. Jutro weźmie udział w konferencji CPAC, odwiedzi też tego dnia siedzibę Lockheed Martin Aeronautics. W niedzielę spotka się z Polonią i wręczy odznaczenia państwowe jej przedstawicielom.

