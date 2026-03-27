Poseł PiS Marcin Warchoł poinformował, że wraz grupą posłów PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, na podstawie których NSA zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.
W zeszły piątek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego.
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaznaczył wtedy, że wyroku NSA nie można zaskarżyć do TK, ale można zaskarżyć przepis, na podstawie którego NSA wydał orzeczenie i zapowiedział w tej sprawie wniosek do TK.
PiS składa wniosek do TK
O złożeniu takiego wniosku poinformował na platformie X poseł PiS Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości.
Z grupą posłów PiS złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który napisałem w obronie małżeństwa, rodziny i prawa naturalnego. Nie ma zgody na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków homoseksualnych, wbrew polskiej konstytucji. Nie ma zgody na sądową uzurpację władzy przez NSA, który w myśl demokracji walczącej też zaczął stosować prawo jak on je rozumie
— podkreślił Warchoł.
Według niego, jeśli „jakiś sędzia ma z problem z tym, że w Polsce małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, o czym mówi konstytucja, to złożyliśmy do TK wniosek, aby mu to wytłumaczył i przywrócił w Polsce prawo”.
W zeszłym tygodniu Warchoł podkreślił, że „przepisy nie są abstrakcyjne, zawieszone w próżni”.
Żyją w konkretnych realiach, a te konkretne realia dziś niestety widzimy. To sąd administracyjny nadał tym przepisom taką bezprawną treść, treść niekonstytucyjną i to rozumienie tej normy będziemy do Trybunału Konstytucyjnego skarżyć
— podkreślił.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756577-wyrok-nsa-ws-homomalzenstw-pis-sklada-wniosek-do-tk
