Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zauważył, że wskutek braku działań rządu bardzo drogie są nie tylko paliwa, ale i żywność. „Drożyzna jest niebywała; my nie chcemy Polexitu, chcemy Tuskexitu” - mówił polityk w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie).
„Do śmiechu nam nie jest”
Przemysław Czarnek ocenił, że „Polska to kraina mlekiem i miodem płynąca, tylko trzeba nią umieć zarządzać”.
Polską trzeba zarządzać po polsku. O Polsce trzeba myśleć każdego dnia i o interesach państwa polskiego i narodu polskiego trzeba myśleć cały czas. Wtedy rzeczywiście byłoby dobrze. Byłoby dlatego, że choć mamy dziś już atmosferę przedświąteczną, już za tydzień będziemy w środku Triduum Paschalnego i za chwilkę będą przepiękne święta, Święta Wielkanocne, święta wielkiej nadziei, bo to są święta wielkiej nadziei, to jednak do śmiechu nam nie jest
— wskazał.
Drożyzna, jaka panuje w sklepach, jest niebywała. Przygotowujemy się do świąt, chcemy zrobić zakupy na święta, tak jak co roku przygotowujemy się do wielkanocnego śniadania, do obiadu z rodziną i myślimy sobie, czy na to wszystko nas stać. Podchodzi tata z mamą, z córką do półek sklepowych. Córka pyta czy będzie czekoladowy zajączek, króliczek, a mama mówi: zobaczymy, nie wiemy, dlatego że na stole kuchennym leżą rachunki niebywałe, za prąd, za ogrzewanie, które musimy zapłacić
— zaznaczył.
„To dziadostwo, a nie rząd”
Odnosząc się do cen paliw, ale i prądu dodał, że wpływają one na ceny żywności. Jak zaznaczył, gdyby procedowany był złożony przez PiS niespełna trzy tygodnie temu projekt obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwa, obecnie ceny już byłyby niższe, a rolnicy zaoszczędziliby pieniądze płacąc za paliwo do maszyn rolniczych.
To państwo łupi rolników
— uznał.
To jest państwo Tuska, KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. To państwo nie jest dla zwykłego obywatela, a my państwo przywrócimy wam, zwykłym Polakom, bo to państwo jest dla was i wasze jest państwo
— wskazał.
To państwo nie jest już państwem prostego Polaka. To państwo dzisiaj jest zarządzane przez dziadostwo, a nie rząd. To dziadostwo, a nie rząd
— ocenił.
„Trzeba pogonić Tuska”
Czarnek wymienił decyzje podjęte za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, mówił m.in. o zerowej stawce VAT na żywność, a wśród sukcesów wymienił wzrost wpływów do budżetu państwa.
Państwo nie działające, państwo nie reagujące na kryzysy, państwo nie niosące pomocy rolnikom, wszystkim tym, którzy tego potrzebują, jest państwem, które doprowadza do kosmicznej drożyzny
— podkreślił polityk PiS.
Tu tak, jak w całej Polsce, musi nastąpić przebudzenie. Polacy muszą wstać, podnieść, muszą zażądać od nich - odejdźcie z tego rządu
— powiedział.
Trzeba pogonić Tuska. Nie chcemy żadnego Polexitu, chcemy Tuskexitu. Panie Tusk, wyjeżdżaj pan z tego rządu
— mówił Przemysław Czarnek.
Adrian Siwek/wPolityce.pl/PAP/300 Polityka
