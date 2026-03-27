„Znam tylko jeden przypadek pedofilii, zbrodni pedofilii kryty przez polityków - i on dotyczy jednego z najważniejszych polityków PiS” - powiedział Donald Tusk, pytany w Sejmie przez dziennikarzy o skandal (z pedofilią i zoofilią w tle) w Kłodzku.
Jaka afera pedofilska z działaczką KO w tle? Dla lewicowo-liberalnych mediów oraz polityków temat zdaje się nie istnieć. Na ich nieszczęście żyjemy w dobie Internetu i tego typu skandaliczne informacje mogą dotrzeć do tylu odbiorców, żeby sprawy nie dało się zamieść pod dywan…
Donald Tusk został w końcu zapytany o komentarz do sprawy przez dziennikarzy na korytarzu sejmowym. Oczywiście nie mógł nie wykorzystać sytuacji, żeby nie zaatakować przy okazji Prawa i Sprawiedliwości.
Jest wyjątkowym skandalem, próba politycznego wykorzystywania zbrodni pedofilii. Mnie nikt nie musi przekonywać, byłem pierwszym politykiem w Polsce, który wytoczył pedofilii i innym przestępstwom na tle seksualnym, szczególnie wobec nieletnich, bezwzględną walkę
— powiedział szef Koalicji 13 Grudnia.
„Dotyczy jednego z najważniejszych polityków PiS”
Znam tylko jeden przypadek pedofilii, zbrodni pedofilii kryty przez polityków - i on dotyczy jednego z najważniejszych polityków PiS
— dodał.
Nie będę używał nazwiska, bo nie chcę robić z tego polityki, ale dobrze wiecie o kim mówię, o jakiej sprawie mówię. Tak, tam wtedy zaangażowano całe państwo, żeby sprawie łeb ukręcić
— kontynuował Tusk.
Podsumowanie
Taktyka „na przeczekanie” na szczęście przestała już działać. Przez ostatnie dni w sieci bardzo popularny był hasztag „Pedofilia Obywatelska”, a sama reakcja (raczej jej brak) środowiska lewicowo-liberalnego jasno pokazuje, że ekipa Tuska próbuje zakłamywać rzeczywistość i liczy na zawrócenie Wisły kijem. Technika i obieg informacji idzie cały czas do przodu, dlatego narasta widoczny sprzeciw suwerena wobec haniebnych rządów Koalicji 13 Grudnia. W obliczu wydarzeń z ostatnich dni, parcie na wprowadzenie cenzury - została na szczęście zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego - zdaje się nabierać coraz więcej sensu…
