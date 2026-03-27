„Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, składam wniosek o przerwę, po której pan premier Donald Tusk będzie mógł wyjść na mównicę i odnieść się do skandalu z udziałem posła Jerzego Meysztowicza, który opisał dzisiaj portal Zero.pl” - zwrócił się do rządzących z mównicy sejmowej Maciej Konieczny, poseł Partii Razem. Chodzi o projekt dotyczący rynku aptecznego, który według ustaleń portalu Zero.pl napisali lobbyści.
W projekcie wspomnianej ustawy zawarto m.in. dwudziestokrotne podwyższenie limitu aptek, które może posiadać jeden właściciel. Portal Zero.pl w metadanych pliku z projektem ustawy przyniesionej do Sejmu przez posła KO Jerzego Meysztowicza zauważył, że jego autorem jest prawnik Aleksander Olszewski, zaś ostatnim edytującym plik był Mariusz Kisiel ze Związku Aptek Franczyzowych i Pracodawców RP.
Wejście przepisów w życie oznaczałoby katastrofę dla sektora, w którym stawką jest bezpieczeństwo polskich pacjentów
— ocenił w rozmowie z Zero.pl Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Sam poseł Meysztowicz bronił swojego zachowania, przyznając, że poprosił o napisanie projektu przedstawicieli pracodawców, ale dodał, że to „robocze” przepisy, które można przedyskutować. Tymczasem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego trafiło zawiadomienie w tej sprawie.
Konieczny wywoływał Tuska na mównicę
Maciej Konieczny z Partii Razem z mównicy sejmowej domagał się reakcji Donalda Tuska na całą sytuację.
Ustawa, która miała na celu wycięcie z rynku wszystkich polskich małych aptekarzy. Ustawa, która miała stworzyć warunki do możliwej zmowy cenowej, która doprowadziłaby do zwiększenia cen leków dla wszystkich polskich pacjentów. Poseł występował tu jedynie w roli akwizytora
— powiedział Konieczny, wywołując Tuska na mównicę sejmową.
Oczekuję, że wyjdzie tutaj i powie dwie rzeczy. Po pierwsze, że te rozwiązania nigdy nie wejdą w życie, że te rozwiązania dyktowane przez zagraniczne korporacje kosztem polskich pacjentów i aptekarzy nigdy nie wejdą w życie. A po drugie, powie, jakie narzędzia dyscyplinarne zostaną zastosowane wobec posła, który chodzi na pasku zagranicznych lobbystów
— mówił.
tkwl/zero.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756554-afera-w-ko-konieczny-domaga-sie-interwencji-tuska
