„Putin jest pana największym fanem, a nie prześladowcą. Tak po ludzku, czy pan dobrze śpi, mając świadomość, że jako prezydent działa pan wbrew interesowi Polski?” - powiedziała poseł KP Centrum Izabela Bodnar w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, odnosząc się do prezydenta Karola Nawrockiego. Parlamentarzystka wysunęła szereg „argumentów”, które miały rzekomo świadczyć o prorosyjskości głowy państwa, wyszło jednak co najmniej żenująco…
Prezydent Karol Nawrocki jest nieustannie atakowany przez lewicowo-liberalną stronę sceny politycznej oraz przychylne im media. Wachlarz oskarżeń jest dość skąpy, co nie przeszkadza, żeby przeciwnicy głowy państwa używali go z pełną zawziętością, w nadziei, że coś w końcu „zażre”.
Tym razem do „ofensywy” przeszła poseł Izabela Bodnar.
Panie prezydencie, mówi pan, że jest pan prześladowany przez Putina, tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Putin pana uwielbia. Uwielbia pana za to, że pojechał pan wesprzeć w wyborach jego człowieka, szpiega w Europie – (Vikotra) Orbana
— powiedziała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Uwielbia pana za to, że uderza pan w Unię Europejską i promuje polexit
— dodała.
Uwielbia pana za to, że opóźnił pan proces zbrojenia się Polski wetując SAFE
— kontynuowała polityk KP Centrum.
W końcu, uwielbia pana za to, że dewastuje pan od środka Polskę torpedując działania rządu
— powiedziała parlamentarzystka.
Putin jest pana największym fanem, a nie prześladowcą. Tak po ludzku, czy pan dobrze śpi, mając świadomość, że jako prezydent działa pan wbrew interesowi Polski?
— zakończyła.
Podsumowanie
Spin o prorosyjskości prezydenta Nawrockiego jest nad wyraz absurdalny. Dziw bierze, że lewicowo-liberalni politycy cały czas próbują obrzucić głowę państwa oskarżeniami o powiązania z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Donald Tusk i Radosław Sikorski robili z Putinem „reset”. Prezydent Nawrocki jest przez niego ścigany za bezkompromisową walkę z pozostałościami po zbrodniczej Armii Czerwonej. Wnioski o prorosyjskość i jej brak nasuwają się zatem same…
