Czy to jest przełom? Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes, wykonanego dla Telewizji wPolsce24 radykalnie zmniejszył się dystans Prawa i Sprawiedliwości do Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, do Sejmu weszłoby tylko pięć ugrupowań politycznych. Liderem badania jest Koalicja Obywatelska, której notowania mają jednak tendencję spadkową.
W dalszym ciągu najlepsze notowania ma dziś Koalicja Obywatelska, która w ankiecie przeprowadzonej przez Social Changes uzyskała poparcie na poziomie 32 proc. To oznacza jednak spadek notowań tego ugrupowania w porównaniu z badaniem z lutego o 1,8 proc.
Wzrosło za to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które dziś może liczyć na głosy 28 proc. wyborców (wzrost o 0,5 proc.)
W efekcie tych zmian, dystans pomiędzy KO i PiS radykalnie się zmniejszył. Dziś nie nie przekracza on 6 proc., jak w lutym, ale jest na poziomie 4 proc.
Czytaj także
Kto jeszcze w Sejmie?
Według marcowego sondażu Social Changes w Sejmie znalazłyby się jeszcze 3 ugrupowania - czyli w sumie 5.
Konfederacja, która uzyskała 13 procentowe poparcie (niewielki wzrost notowań), Lewica z wynikiem 8 proc. (wzrost o 1,2 proc. w stosunku do badania z lutego) oraz Konfederacja Korony Polskiej, która balansuje na granicy progu wyborczego z szansą na 5 proc. (spadek o 1,5 proc.).
Kolejne ugrupowania nie weszłyby do Sejmu:
• PSL - 4,5 proc.
• Razem - 4 proc.
• Polska 2050 - 2 proc.
To oznacza, że Koalicja Obywatelska traci dziś możliwość utrzymania większości rządzącej. Poza Lewicą, żadne z ugrupowań dziś wspierających rząd Donalda Tuska nie miało szansy na uzyskanie choćby jednego mandatu poselskiego. Taką większość mają za to partie po prawej stronie sceny politycznej.
3,5 proc. akietowanych nie wiedziało jeszcze, które z ugrupowań zmaierza poprzeć, zaznaczyło odpowidź „trudno powiedzieć”.
Badanie sondażowe zostało przeprowadzone w dniach 16-26 marca na grupie ok. tysiąca osób.
Czytaj także
Robert Knap/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756546-nasz-sondaz-wzrost-notowan-pis-mocno-kurczy-sie-dystans-do-ko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.