TYLKO U NAS. Marek Jakubiak we wPolsce24: Donald Tusk przez te dni czekał, aż ceny paliw będą bardzo wysokie

Marek Jakubiak / autor: Fratria
Poseł Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) odniósł się w programie Kontra Telewizji wPolsce24 do afery pedofilskiej powiązanej z Koalicją Obywatelską w Kłodzku. Skomentował też m.in. program obniżek cen paliw, czyli „Ceny Paliw Niżej” (CPN), zapowiadany przez Donalda Tuska.

Jakubiak: Dochodzimy do jakiejś granicy dochodzimy

Poseł Jakubiak w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim, przypomniał sprawę sprzed ok. dwóch lat, którą powiązała z ujawnioną niedawno aferą pedofilską.

Na samym początku działalności tego Sejmu, zwolniono dwie najbardziej czynnie działające członkinie z komisji do spraw pedofilii i teraz ja wiążę sobie te… ja te kropeczki sobie łączę po prostu.

— mówił poseł.

Tu widzę jakiś sens w tym wszystkim, bo prokuratura, która zbadała wszystkie zarzuty, które były przeciwko nim stawiane, nie znalazła ani jednego potwierdzenia tych zarzutów. No to, proszę państwa, pytam się: co tu jest do cholery grane? Czy my się pedofilami jakimiś obstawiliśmy naokoło?

— pytał Marek Jakubiak.

Poseł zastanawiał się też nad brakiem reakcji ze strony KO.

Oni milczą, oni nie chcą zaprzeczyć i powiedzieć, że: „Nie, my nie mamy nic z tym wspólnego”. Więc myślę sobie, że gdzieś do jakiejś granicy dochodzimy po prostu, zwyczajnie musimy zająć się wyjaśnieniem tej sprawy.

— podsumował.

Tusk — dobry wujek Alosza”

Innym wątkiem poruszanym w programie były galopujące ceny paliwa i rządowy projekt ich obniżenia, poprzez ustawę obniżającą ceny VAT-u i akcyzy na paliwo.

Jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone około 1,20 zł na litrze każdego z paliw

— zapowiadał Donald Tusk.

Ocena Marka Jakubiaka tego posunięcia premiera jest jednoznaczna.

Donald Tusk przez te dni czekał, aż ceny paliw będą bardzo wysokie. Ceny w zakupie są poniżej 100 dolarów. To nie jest 130 jak za Obajtka, gdy paliwo kosztowało 7,50 zł. A dzisiaj sytuacja jest taka, że dolar jest po 3,60 zł, baryłka kosztuje 94 dolary i ceny mamy blisko 9 zł.

— podkreślił gość programu.

Robienie tego happeningu, czekając na święta z tą obniżką to jest groza po prostu. Donald Tusk wszystkie okazje wykorzysta, żeby wygrywać to marketingowo. Znalazł się nam dobry wujek Alosza.

— zaznaczył.

