Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Wcześniej Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta ws. nowelizacji KPK. Nie ujawniono jeszcze treści prezydenckiego projektu.
Dziś po południu w wykazie projektów ustaw wniesionych do Sejmu pojawiła się prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, ale nie zamieszczono jeszcze jego treści.
Dziś Sejm w głosowaniu nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Prezydencki projekt ustawy
Przed głosowaniem szef KPRP Zbigniew Bogucki poinformował w Sejmie, że prezydent przedłożył własny projekt nowelizacji Kpk.
Projekt ustawy, w którym prezydent mówi: nie zgadzam się na przedłużające się tymczasowe aresztowania. Nie zgadzam się na to, żeby one trwały w nieskończoność. Ale nie zgadzam się także na to, żeby chronić pedofilów
— powiedział Bogucki.
Dodał, że w projekcie prezydenckim przewidziany jest zakaz stosowania tzw. owoców z zatrutego drzewa, a więc zakaz wykorzystywania dowodów zgromadzonych na skutek czynów zabronionych. Jednak - jak wskazał szef KPRP - w inicjatywie prezydenta zapisano wyjątki od tej zasady. Jak wyjaśnił mają one dotyczyć szczególnych przypadków, kiedy chodzi o bezpieczeństwo państwa, czy bezpieczeństwo dzieci.
„To było nadużywane, trzeba to oddać sądowi”
Bogucki wymienił też inne zapisy prezydenckiego projektu, jak ograniczenie możliwości działania prokuratora w ramach art. 60 Kpk. Dodał, że w projekcie prezydenta jest też mowa o tym, żeby to sąd decydował w przypadku listu żelaznego.
— podkreślił.
I te wszystkie przepisy, które są dobre i które w sposób zmanipulowany niektórym grupom próbowaliście przekazać, dzisiaj są w ustawie prezydenckiej
— zaznaczył szef KPRP, zwracając się do rządzących.
xyz/PAP
