„Nie pozwolimy też, żebyście mówili, że „nikomu nie powiecie”, co się stało na Dolnym Śląsku. Wszystko wyjdzie na jaw” - powiedział kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek z mównicy sejmowej, odnosząc się do skandalu (z zoofilią i pedofilią w tle) z udziałem członkini Koalicji Obywatelskiej w Kłodzku.
Kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek zabrał głos z mównicy sejmowej.
Przebudzili się po trzech tygodniach - pan premier Donald Tusk przebudził się po tym, jak złupił Polaków na 2 miliardy złotych. Tyle Polacy zostawili na stacjach benzynowych przez to, że pan był bezczynny przez tyle czasu i pan, Władysławie Kosniaku-Kamyszu, rolnicy polscy płacą za paliwo jak za zboże, chociaż zboże niestety nie kosztuje zbyt wiele
— powiedział polityk.
Chcecie przy tym wszystkim oczywiście ugrać jedną rzecz, przykryć wielkie afery, aferę służby zdrowia - brak badań kolonoskopijnych, gastroskopijnych, rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową. 40 proc. chcecie za to płacić. Chcecie Polaków skazać na śmierć. Na to nie pozwolimy
— dodał prof Czarnek.
„Wszystko wyjdzie na jaw”
Były minister edukacji wystosował na koniec jasną deklarację ws. skandalu z zoofilią i pedofilią w Kłodzku.
Nie pozwolimy też, żebyście mówili, że „nikomu nie powiecie”, co się stało na Dolnym Śląsku. Wszystko wyjdzie na jaw
— zapewnił kandydat na premiera PiS.
