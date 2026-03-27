Niebywałe! Czarzasty strofował Żurka: "Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową". Dostał oklaski od... polityków PiS

autor: screenshot Sejm RP/PAP/Leszek Szymański
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował się udzielić wywiadu na galerii sejmowej. Sęk w tym, że w ten sposób przeszkadzał w przebiegu posiedzenia Sejmu. Wpierw upominać Żurka głośno zaczęli politycy opozycji, ale w końcu nie wytrzymał też sam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, udzielając mu reprymendy. Wówczas Żurek wyszedł, a Czarzasty… zebrał burzę oklasków od polityków PiS.

Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową

— zwrócił się do Waldemara Żurka marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Po tych słowach Żurek przestał udzielać wywiadu i wyszedł z galerii sejmowej, a politycy PiS oklaskiwali reakcję Czarzastego.

Słaby dzień Waldemara Żurka w Sejmie. Najpierw dostał lekcje od Zbigniewa Boguckiego, a potem marszałek wyrzucił go z Sejmu

— napisał na X Krzysztof Ciecióra, poseł PiS.

To zdecydowanie nie jest dzień Waldemara Żurka. Chciał gwiazdorzyć na galerii sejmowej, ale nawet marszałek nie wytrzymał i kazał mu stamtąd zmykać. A wcześniej jego brak wiedzy i kompetencji bezlitośnie obnażył minister Zbigniew Bogucki, wskazując, że MS chce zliberalizować przepisy karne wobec… pdofilów, nekrfilów i terrorystów

— zaznaczył Radosław Fogiel, poseł PiS

Wywiad Żurka dla TVP Info w likwidacji

Komu konkretnie wywiadu udzielał Waldemar Żurek? Okazało się, że pracującej w TVP Info w likwidacji Karolinie Opolskiej, o której było ostatnio głośno w związku z podjęciem przez wydawnictwo decyzji o wycofaniu jej książki ze sprzedaży. W publikacji znaleziono przypisy z nieistniejących publikacji, co zaczęło rodzić pytania o to, czy przypadkiem fragmenty książki nie zostały napisane przy pomocy sztucznej inteligencji.

Musimy wyjść, dostaliśmy reprymendę od marszałka, więc za chwilę z ministrem Waldemarem żurkiem będziemy się widzieli poza salą sejmową, do zobaczenia

— powiedziała Opolska, śmiejąc się przy tym.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

