Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował się udzielić wywiadu na galerii sejmowej. Sęk w tym, że w ten sposób przeszkadzał w przebiegu posiedzenia Sejmu. Wpierw upominać Żurka głośno zaczęli politycy opozycji, ale w końcu nie wytrzymał też sam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, udzielając mu reprymendy. Wówczas Żurek wyszedł, a Czarzasty… zebrał burzę oklasków od polityków PiS.
Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową
— zwrócił się do Waldemara Żurka marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Słaby dzień Waldemara Żurka w Sejmie”
Po tych słowach Żurek przestał udzielać wywiadu i wyszedł z galerii sejmowej, a politycy PiS oklaskiwali reakcję Czarzastego.
Słaby dzień Waldemara Żurka w Sejmie. Najpierw dostał lekcje od Zbigniewa Boguckiego, a potem marszałek wyrzucił go z Sejmu
— napisał na X Krzysztof Ciecióra, poseł PiS.
To zdecydowanie nie jest dzień Waldemara Żurka. Chciał gwiazdorzyć na galerii sejmowej, ale nawet marszałek nie wytrzymał i kazał mu stamtąd zmykać. A wcześniej jego brak wiedzy i kompetencji bezlitośnie obnażył minister Zbigniew Bogucki, wskazując, że MS chce zliberalizować przepisy karne wobec… pdofilów, nekrfilów i terrorystów
— zaznaczył Radosław Fogiel, poseł PiS
Wywiad Żurka dla TVP Info w likwidacji
Komu konkretnie wywiadu udzielał Waldemar Żurek? Okazało się, że pracującej w TVP Info w likwidacji Karolinie Opolskiej, o której było ostatnio głośno w związku z podjęciem przez wydawnictwo decyzji o wycofaniu jej książki ze sprzedaży. W publikacji znaleziono przypisy z nieistniejących publikacji, co zaczęło rodzić pytania o to, czy przypadkiem fragmenty książki nie zostały napisane przy pomocy sztucznej inteligencji.
Musimy wyjść, dostaliśmy reprymendę od marszałka, więc za chwilę z ministrem Waldemarem żurkiem będziemy się widzieli poza salą sejmową, do zobaczenia
— powiedziała Opolska, śmiejąc się przy tym.
