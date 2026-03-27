Na nic starania Żurka i Tuska! Koalicja rządząca przegrała głosowanie ws. odrzucenia weta prezydenta do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Pomimo nacisków ze strony ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, prób podejmowanych przez całą Koalicją 13 Grudnia, weto prezydenta Nawrockiego ws. noweli Kodeksu postępowania karnego nie zostało odrzucone przez Sejm.
Prezydent, swoim wetem, nie zgodził się na pozbawienie możliwości aresztowania osób, na których ciążą poważne zarzuty o pedofilię.
Decyzję o wecie prezydent podjął 13 marca. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz uzasadniał wówczas, że nowe przepisy mogłyby „utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa”. W uzasadnieniu weta wskazywano m.in. na brak jednoznaczności i spójności systemowej niektórych nowych rozwiązań.
Koalicja 13 Grudnia potrzebowała 266 głosów, żeby odrzucić weto prezydenta Nawrockiego. Za było 244, przeciw 180, 16 posłów wstrzymało się od głosu.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756533-kleska-tuska-i-zurka-sejm-nie-odrzucil-weta-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.