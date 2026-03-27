„Zamiast tego wszystkiego, pan postanowił zająć się sprzedawaniem politycznego dymu. Ale to sprzedawanie politycznego dymu skończy się tak, jak skończyło się przy dwóch kolejnych wetach - znowu pan przegra” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki z mównicy Sejmowej, odnosząc się do Donalda Tuska, który nie zajmuje się realnymi problemami Polaków oraz skandalami we własnym środowisku.
Premier Tusk zamiast zająć się naprawdę poważnymi aferami, które dzieją się w państwa środowisku i tylko przez wzgląd na dobro ofiar, nie chcę wchodzić dalej, żeby zająć się tym, co dzieje się w innych sektorach państwa i resortach. Zająć się odsyłanymi pacjentami, złamanymi obietnicami, między innymi jeżeli chodzi o limity na leczenie pacjentów, pan postanawia zająć się budżetem państwa, który doprowadza pan razem z ministrem finansów właściwie do ruiny. Zamiast tego wszystkiego, pan postanowił zająć się sprzedawaniem politycznego dymu. Ale to sprzedawanie politycznego dymu skończy się tak, jak skończyło się przy dwóch kolejnych wetach - znowu pan przegra
— powiedział.
„Prezydent przedłożył własny projekt ustawy”
Polityk zabrał również głos ws. nowego prezydenckiego projektu ustawy.
Nie jest tak, że prezydent pozostaje w tym bierny. Dzisiaj tuż przed 11:00 prezydent przedłożył własny projekt ustawy, w którym z jednej strony prezydent RP mówi - nie zgadzam się na przedłużające, tymczasowe aresztowania, nie zgadzam się, żeby one trwały w nieskończoność, ale nie zgadzam się także na to, aby chronić pedofilów i stąd jest projekt prezydencki
— poinformował.
Pan prezydent także w tym projekcie zawarł właściwie generalny zakaz korzystania owoców zatrutego drzewa, a więc że nie można wykorzystywać dowodów zgromadzonych na skutek czynów zabronionych, ale trzeba od tego zrobić wyjątek - a przestępstwa przeciwko ludzkości, bezpieczeństwu państwa, tego rodzaju terrorystyczne czy najbardziej obrzydliwe przestępstwa przeciwko dzieciom
— dodał Bogucki.
