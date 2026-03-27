Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował na platformie X, że PiS nie będzie głosował za odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy nowelizującej Kodeks Postępowania Karnego.
Weto prezydenta Karola Nawrockiego blokuje wprowadzenie przepisów korzystnych dla pedofilów. Przepisy te uniemożliwiałyby stosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawców tych straszliwych zbrodni. To oczywiste, że muszą zostać zablokowane!
— napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Koalicja 13 grudnia chce te przepisy wprowadzić… To kolejny dowód, że pomimo dramatu w Kłodzku w KO nie ma krzty przyzwoitości
— dodał.
Głosowanie w Sejmie
Dziś Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego do obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 lutego br. i innych ustaw. Reforma dotyczyła m.in. zakazu korzystania z nielegalnych dowodów oraz ograniczenia tymczasowych aresztów. Do odrzucenia weta prezydenta - czyli ponownego uchwalenia ustawy - konieczna jest większość trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Decyzję o wecie prezydent podjął 13 marca. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz uzasadniał wówczas, że nowe przepisy mogłyby „utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa”. W uzasadnieniu weta wskazywano m.in. na brak jednoznaczności i spójności systemowej niektórych nowych rozwiązań.
Co zakłada projekt rządowy?
Obszerna nowelizacja Kpk odnosiła się do szeregu zagadnień procedury karnej. Zawarto w niej m.in. nowe, odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowych aresztów z powodu tzw. surowości kary. Kolejny aspekt zmian odnosił się do możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym tzw. nielegalnych dowodów. Nowelizacja zawierała również zmianę definicji podejrzanego, zgodnie z którą osoba już od momentu zatrzymania w związku z podejrzeniem przestępstwa mogłaby uzyskać status podejrzanego.
Inne z licznych zmian nowelizacji dotyczyły m.in.: kwestii związanych z systemem europejskiego nakazu aresztowania, wykorzystania dowodów, poufności kontaktów podejrzanego z obrońcą, a także terminów na wnoszenie apelacji.
tkwl/X/PAP
