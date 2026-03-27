Grupa posłów opozycji złożyła wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Okazuje się, że głosowanie w tej sprawie może nie być jedynie formalnością, gdyż swój głos za pozostawieniem Hennig-Kloski już poddaje w wątpliwość jeden z prominentnych posłów koalicji rządzącej! „Powiem szczerze, że jeśli chodzi o koalicję, to nie mam wątpliwości, będzie ogromny nacisk na to, żebyśmy bronili tej minister, ale to jeden ze słabszych punktów tego rządu od samego początku. Ja tego nie ukrywam” - podkreślił Marek Sawicki na antenie Radia ZET.
Marek Sawicki nie ukrywał, że jeszcze nie wie, czy będzie głosował za pozostawieniem Pauliny Hennig-Kloski na stanowisku ministerialnym. Warto przypomnieć, że nie reprezentuje ona już Polski 2050, tylko klub Centrum.
Jeżeli pan popatrzy na wszystkie relacje, choćby pomiędzy sferą produkcyjną, związaną z przyrodą, a więc rolnictwo, leśnictwo, i tak dalej, z kwestią ochrony środowiska, to pani minister Hennig-Kloska ustawiła się tylko po tej stronie ochrony, nie bacząc na funkcje produkcyjne przyrody
— argumentował swoje krytyczne zdanie o Hennih-Klosce Sawicki.
Z pewnością jest wiele więcej osób, które sprawowałyby lepiej tę funkcję
— dodał.
Sawicki: Hennig-Kloska miała udział w wykończeniu Nowoczesnej
Czy PSL wziąłby na swoje listy wyborcze Hennig-Kloskę?
Minister Hennig-Kloska jest świetnym politykiem, bardzo sprawczym. Jak pamiętamy kwestię rozłożenia i wykończenia Nowoczesnej – miała w tym swój znaczący udział. Teraz rozprowadziła Szymona Hołownię i Polskę 2050. Jeśli sugeruje pan, żebyśmy akurat ją i jej środowisko zaprosili na wspólną listę, to rozprowadzi również nas
— ocenił Sawicki.
Jednocześnie polityk ludowców nie wykluczał ponownego wspólnego startu wyborczego PSL-u i Polski 2050.
Tu jest wszystko otwarte. Ale przede wszystkim stawiamy na przedsiębiorców, samorządowców, organizacje rolnicze
— mówił.
tkwl/Radio ZET
