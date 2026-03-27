Jest decyzja Sejmu ws. drastycznych cen paliw! Posłowie jednogłośnie przyjęli nowelizację ustawy o zapasach ropy

Na zdjęciu posłowie na Sali Plenarnej w Sejmie / autor: PAP/Marcin Obara
Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy o zapasach ropy; wprowadza ona urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Dziś Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za ustawą głosowało 428 posłów, przeciwko było 12 posłów.

Uchwalona nowela zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy.

Maksymalna cena paliw

Zgodnie z nią maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego

xyz/PAP

