Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie odniósł się m.in. do afery pedofilskiej w Kłodzku, w wyniku której na 6,5 roku więzienia skazana została Kamila W. „Nie ma wątpliwości, że lewacka ideologia, PO jest w istocie partia lewacką, bardzo ułatwia podejmowanie przez ludzi tego rodzaju tragicznych i zbrodniczych decyzji” - stwierdził prezes PiS.
Jarosław Kaczyński nie ukrywał, że popiera rządowy projekt ustawy ws. obniżenia cen paliwa.
To z całą pewnością dobre rozwiązanie, ale jest tu pewien mankament – decyzje podejmują ministrowie po prostu w drodze rozporządzenia, a to powinno być w ustawie. Będziemy głosować za ustawą, ale trzeba wskazać na to, ze to jest coś zrobione, ale nie do końca
— mówił prezes PiS.
Atak USA na Iran to błąd?
Jak Jarosław Kaczyński ocenia decyzję USA o ataku na Iran?
Nie będę w tej chwili tego oceniał, bo po owocach poznacie ich i zobaczymy, jakie będą owoce. (…) W doktrynie Iranu było najpierw zniszczenie w sensie fizycznym Izraela, a później USA, zatem proszę też na to zwrócić uwagę
— zaznaczył.
Afera pedofilska w Kłodzku
Czego lider PiS oczekuje od KO w związku z aferą pedofilską w Kłodzku?
Przede wszystkim jakiegoś elementarnego poczucia wstydu i pokazania społeczeństwu, że się wstydzą, bardzo im przykro, a poza tym oczywiście odpowiednich kroków dyscyplinarnych wobec tych, którzy w jakikolwiek sposób się do tej sytuacji przyczynili
— mówił Jarosław Kaczyński.
Nie ma wątpliwości, że lewacka ideologia, PO jest w istocie partia lewacką, bardzo ułatwia podejmowanie przez ludzi tego rodzaju tragicznych i zbrodniczych decyzji
— dodał.
W ocenie lidera PiS politycy KO powinni mówić, że wyrok wobec Kamili W. jest zbyt łagodny.
Prokurator żądał 18 lat i tyle powinna dostać
— podkreślił.
Jarosław Kaczyński zdradził też, że PiS podtrzyma weto prezydenckie wobec nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego.
Ocena Czarnka jako kandydata na premiera
Czy wyznaczenie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera przyniosło już jakieś korzyści PiS?
Mam odpowiednie obliczenia i jest jak na ten czas całkiem niezły. Na razie 2-3 proc. (…) Jak na początek to zupełnie dobrze
— ocenił Jarosław Kaczyński.
Co zrobi PiS, jeśli przejmie władzę w Polsce, by uporządkować stan prawny?
Sądzę, że będzie potrzebna specjalna ustawa o odnowieniu konsytucji w Polsce
— mówił lider PiS.
Czytaj także
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756522-prezes-pis-po-to-partia-lewacka-to-ulatwia-decyzje-o-pedofilii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.