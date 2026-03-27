Zgodnie z sondażem SW Research dla „Wprost”, minister edukacji jest na czele zestawienia najgorszych ministrów w rządzie premiera Donalda Tuska. Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc. wskazań badanych). Na trzeciej pozycji uplasowała się Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, z wynikiem 5,9 proc. głosów oddanych przez respondentów.
Rekonstrukcja rządu?
Sondaż może być pomocny dla premiera, bowiem w ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje o planowanej rekonstrukcji rządu, do której miałoby dojść jeszcze przed wakacjami. Mówiło się przy tym o „małej rekonstrukcji”, aby poprawić notowania poszczególnych ministerstw. Wskazywano m.in. na resorty edukacji i zdrowia.
Sam Donald Tusk podobne informacje nazywał plotkami.
Nie wiem skąd wzięła się ta plotka. Niektóre media zaczęły rozpisywać się o moich ambitnych planach kolejnej rekonstrukcji rządu, ale nie, nie mam w tej chwili takich planów
— oświadczył Donald Tusk, cytowany przez „Wprost”.
Szefowa MEN na czele
Sondaż SW Research dla „Wprost” może jednak pomoże Tuskowi zrewidować jego stanowisko.
Pełne wyniki głosowania
Reszta zestawienia według sondażu SW Research dla „Wprost” wygląda następująco:
— Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia – 5,1 proc.;
— Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej – 4,5 proc.;
— Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; minister funduszy i polityki regionalnej – 3,6 proc.;
— Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki – 3 proc.;
— Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji – 2,6 proc.;
— Agnieszka Dziamianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – 2,5 proc.;
— Miłosz Motyka, minister energii – 1,9 proc.;
— Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego – 1,8 proc.;
— Dariusz Klimczak, minister infrastruktury – 1,8 proc.;
— Jan Grabiec, minister, członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 1,6 proc.;
— Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – 1,4 proc.;
— Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji – 1,2 proc.;
— Tomasz Siemoniak, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych – 1,2 proc.;
— Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi – 1,1 proc.;
— Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych – 0,9 proc.;
— Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – 0,6 proc.;
— Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki – 0,6 proc.
34,3 proc. ankietowanych nie umiało wskazać konkretnego ministra, który zasługiwałby w ich ocenie na miano najgorszego.
SC/wprost.pl
