„Ostatni raz, dwa razy mnie wyprowadzali z trybun z 40 lat temu i to było ZOMO. Oni się zachowują tak samo” - powiedział kibic podczas przerwy meczu Polska-Albania na Stadionie Narodowym. Redaktor „Sportowych Świrów” zapytał: „co trzeba zmienić?”. „Donalda Tuska i wszystkich zdrajców ojczyzny i narodu polskiego” - odpowiedział drugi z rozmówców.
Do sytuacji doszło w przerwie barażowego meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie mierzyły się Polska i Albania. Do dwóch kibiców z pytaniem podszedł redaktor „Sportowych Świrów”: „Jak wrażenia po pierwszej połowie?”
Tragedia
— odpowiedział jeden z sympatyków reprezentacji Polski.
„Co trzeba zmienić?” - dopytał dziennikarz.
Przede wszystkim stewardów i całą obstawę policyjną
— dodał.
Donalda Tuska i wszystkich zdrajców ojczyzny i narodu polskiego
— wtrącił drugi z kibiców.
„Pseudoprywatne ZOMO tutaj ludzi gania”
„Ale jesteśmy na meczu” - próbował odciąć się od tematów politycznych redaktor.
Jesteśmy na meczu, ale cały sektor Albanii może stać, a polscy kibice nie mogą stać, ponieważ trzeba ich posadzić
— wyjaśnił rozzłoszczony fan.
Nie ma dopingu, nie ma niczego, dlaczego?
— dodał drugi z nich.
Nawet nie ma: „Polska! Polska!”. Każdy piknik to potrafi zaśpiewać, ale tego nie ma. Każdy, kto wstanie jest sadzany
— wytłumaczył fan.
Pseudoprywatne ZOMO tutaj ludzi gania
— dopowiedział drugi kibic.
„Pseudoniemiecki namiestnik napuścił policję na Polaków”
Dziś znów pseudoniemiecki namiestnik napuścił policję na Polaków. Tak to na tym meczu wygląda
— wtrącił uczestnik z trybun.
Ostatni raz, dwa razy mnie wyprowadzali z trybun z 40 lat temu i to było ZOMO. Oni się zachowują tak samo
— zakończył wypowiedź drugi kibic.
