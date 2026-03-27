Sejm będzie dziś głosował weto prezydenta Karola Nawrockiego do przepisów zmieniających Kodeks postępowania karnego. Prezydent nie zgodził się na pozbawienie możliwości aresztowania osób, na których ciążą poważne zarzuty o pedofilię. Do odrzucenia weta wzywa minister Waldemar Żurek. „Głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta do zmian w KPK pokaże, kto naprawdę chce uczciwej procedury karnej, a kto woli dalej bronić państwa, które działa na skróty” – stwierdził w mediach społecznościowych Żurek.
W piątek Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego do obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27 lutego br. i innych ustaw. Reforma dotyczyła m.in. zakazu korzystania z nielegalnych dowodów oraz ograniczenia tymczasowych aresztów.
Decyzję o wecie prezydent podjął 13 marca. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz uzasadniał wówczas, że nowe przepisy mogłyby „utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa”. W uzasadnieniu weta wskazywano m.in. na brak jednoznaczności i spójności systemowej niektórych nowych rozwiązań.
Oprócz wielu dobrych rozwiązań, pobłażliwie traktowała pedofilów. Prezydent RP nie może stosować weta selektywnie, może odmówić podpisania całej ustawy. I właśnie ze względu na te szkodliwie przepisy Prezydent podjął decyzję o zastosowaniu prawa weta. Bo pedofilia to jedna z najbardziej odrażających zbrodni
— podkreślił Leśkiewicz. Nowe przepisy znosiły możliwość aresztowania na dłuży okres czasu osoby, na który ciążą zarzuty o nakłanianie nieletnich do czynów seksualnych, a mówiąc wprost zarzuty doyczące pedofilii.
Czytaj także
Syreni śpiew Żurka
Minister Waldemar Żurek domaga się jednak, aby Sejm prezydenckie weto odrzucił. wierdzi, że zmiana KPK nie miała nikogo „chronić”, lecz ograniczyć nadużywanie tymczasowego aresztu.
Dziś w Sejmie odbędzie się prosty test uczciwości.
Nie wobec rządu. Nie wobec prezydenta. Wobec obywateli.
Głosowanie nad odrzuceniem weta pokaże, kto naprawdę chce uczciwej procedury karnej, a kto woli dalej bronić państwa, które działa na skróty.
Ta ustawa nie miała nikogo „chronić”. Miała ograniczyć nadużywanie tymczasowego aresztu, uporządkować przepisy i wzmocnić gwarancje obywatela w starciu z państwem.
Dlatego wokół niej było tyle politycznego krzyku. Zamiast rozmowy o faktach dostaliśmy straszenie pedofilami, terrorystami, granicą i wszystkim, co tylko da się wrzucić do jednego, kłamliwego worka.
To stara metoda. Gdy brakuje argumentów przeciw uczciwszym regułom, zaczyna się granie strachem.
Każdy klub będzie musiał odpowiedzieć sobie na proste pytanie: czy stoi po stronie obywatela i jego praw, czy po stronie opresyjnych przepisów nadużywanych przez poprzednią władzę.
Czy partie które mówią o wolności gospodarczej, wolności jednostki i o swej własnej niezależności w rzeczywistości są na krótkim pasku z Nowogrodzkiej?
— napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek.
Do odrzucenia weta prezydenta - czyli ponownego uchwalenia ustawy - konieczna jest większość trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Koalicja rządząca takej większości w Sejmie nie ma.
Czytaj także
Robert Knap/PAP/X
