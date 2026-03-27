„To, że ten zwyrodnialec dostał tylko 25 lat, to jest w ogóle przerażająca sprawa. Dlatego, że to była maksymalna kara, którą mógł zyskać. To znaczy, że polskie ustawodawstwo w ogóle nie przewiduje kary dożywocia za takie przestępstwa” - powiedziała europoseł Konfederacji Anna Bryłka w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do przestępstwa pedofilii i zoofilii, w które zamieszana była działaczka Koalicji Obywatelskiej z Kłodzka.
Na początek poruszony został temat skandalicznej sprawy w Kłodzku, która związana jest z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o pedofilię i zoofilię, o których media lewicowo-liberalne milczą…
Nikt normalnie myślący nie wyobraża sobie, że takie rzeczy mogą się dziać. To jest poza skalą. To jest przerażające, że to miało miejsce w domu, z udziałem działaczki Koalicji Obywatelskiej
— powiedziała polityk.
To, że ten zwyrodnialec dostał tylko 25 lat, to jest w ogóle przerażająca sprawa. Dlatego, że to była maksymalna kara, którą mógł zyskać. To znaczy, że polskie ustawodawstwo w ogóle nie przewiduje kary dożywocia za takie przestępstwa
— dodała.
Co z karą śmierci w takim wypadku?
Dożywocie jest chyba bardziej dotkliwą karą, niż kara śmierci, ponieważ skazuje człowieka poczucie „do końca życia będę w tym miejscu”
— wyjaśniła europoseł Konfederacji.
Co powinien zrobić Donald Tusk?
Na pewno powinien się odciąć i przeprowadzić większe, wewnętrzne śledztwo
— zakończyła temat.
PR rządu a ceny paliw
Rząd w końcu zareagował na horrendalne podwyżki cen paliw na stacjach. Tusk w orędziu zapowiedział obniżkę.
Wojna trwa cztery tygodnie. Ceny paliw skoczyły następnego dnia. Przez cztery tygodnie rząd nie miał czasu, żeby zająć się tym, co się dzieje na stacjach paliw. W ogóle nie interesowały go ceny paliw […] To jest działanie spóźnione
— powiedziała Bryłka.
Po czterech tygodniach, premier w ciągu 24 godzin chce uchwalać ustawę. Naprawdę nie było wcześniej na to czasu, żeby przygotować ustawę?
— dopytała .
Na co rząd czekał tyle czasu?
Rząd trochę chciał zwiększyć swoje wpływy do budżetu
— odparła.
Dramat w NFZ. Zamykane kolejne porodówki
Następnie rozmowa zeszła na temat dramatu w służbie zdrowia oraz znikających z mapy Polski porodówek.
Pamiętam wypowiedzi premiera Donalda Tuska z 2023 roku z kampanii wyborczej, kiedy obiecywał bardzo wiele. Okazuje się, że w całym systemie ochrony zdrowia jest jeszcze gorzej
— powiedziała europoseł Konfederacji.
Jeśli chcemy walczyć z demografią i jednocześnie ograniczamy kobietom dostęp do porodówek albo one są gdzieś poza jakimkolwiek zasięgiem, to się nie ma co dziwić, że z demografią w żaden sposób nie będzie lepiej
— kontynuowała.
Walką między rządem a prezydentem
Zwolennicy Donalda Tuska, jak i sam premier, przypuszczają ciągłe ataki na prezydenta Karola Nawrockiego.
Na pewno dla Polski i dla Polaków byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby Kancelaria Premiera chciała współpracować z Kancelarią Prezydenta
— rzekła Bryłka.
Generalnie nie podobają mi się komentarze, które się pojawiają ze strony premiera wobec prezydenta. Premier w jakimś zakresie powinien uszanować aktywność prezydenta i może na tej płaszczyźnie szukać porozumienia
— dodała polityk.
Zajączkowska-Hernik zmieniła frakcję w UE
Ewa Zajączkowska-Hernik opuściła szeregi Europy Suwerennych Narodów i dołączyła do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy.
Przede wszystkim europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik dołącza do większej grupy w Parlamencie Europejskim. Grupę, którą opuszcza, była tworzona w głównej mierze przez niemieckie AfD
— powiedziała Bryłka.
Zaostrzenie przepisów ws. deportacji nielegalnych migrantów
Rozporządzenie trafiło do trilogu. Pytanie, czy rada zgodzi się na te poprawki, które złożyli między innymi patrioci. To były bardzo radykalne poprawki, ale to, co jest najważniejsze w tym rozporządzeniu powrotowym, jest to, że skończy się bezkarność nielegalnych imigrantów. Jeśli nielegalny imigrant nie ma prawa pobytowego w UE, to jest automatycznie deportowany
— wyjaśniła europoseł Konfederacji.
Co mnie chyba najbardziej cieszy w tym rozporządzeniu, część uprawnień, kompetencji wraca do państw członkowskich. Państwo członkowskie może nawet zaostrzać przepisy powrotowe, a nie UE narzuca przepisy, w jaki sposób deportacje do kraju pochodzenia mają wyglądać. To powinno nas cieszyć
— zakończyła.
