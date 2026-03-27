"Ciekawa" inicjatywa poseł Pasławskiej z PSL. "Dlaczego polska suwerenność tak was parzy?"

na zdj. Urszula Pasławska podczas Campusu Rafała Trzaskowskiego / autor: Fratria/M.Czutko
Pani Poseł Pasławska, wiceprezes PSL proponuje, aby do polskiej Konstytucji wpisać obligatoryjną przynależność do Unii Europejskiej.

No tak, nic nowego. W 1976 r. ówczesny Sejm zajął się poprawkami do Konstytucji PRL. Wpisano, że „PRL jest państwem socjalistycznym”, a „Przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest PZPR”. No i też, uwaga! Pojawił się przepis o „nierozerwalnej przyjaźni polsko-radzieckiej” i nawiązywaniu do „szczytnych tradycji solidarności z siłami wolności i postępu, umacniania przyjaźni i współpracy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi”.

Pani poseł Urszula Pasławska jest osobą w średnim wieku i sprawy osobiście może nie pamiętać, bo owe zmiany wprowadzono kilka miesięcy przed jej urodzeniem. Niemniej…

Jerzy Szmit

Polski polityk, publicysta, samorządowiec, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, senator VI kadencji, poseł na Sejm VII kadencji. Prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

