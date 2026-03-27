Czyżby rzecznik rządu Adam Szłapka wybrał się rządową limuzyną (bądź „tylko” podwiózł syna) na wczorajszy mecz Polska-Albania na PGE Narodowym? Pech chciał, że ministra namierzył red. Wojciech Biedroń - dziennikarz Telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl.
Nasz redakcyjny kolega uwiecznił na nagraniu moment, gdy pod PGE Narodowym z limuzyny (wyglądającej na samochód z rządowej floty) wysiada… rzecznik rządu Adam Szłapka z synem.
Panie pośle, dzień dobry. Wojciech Biedroń, Telewizja wPolsce24. A to z synem limuzyną państwową przyjechaliście na stadion?
— zapytał red. Biedroń.
W odpowiedzi słychać niezbyt pewną odpowiedź:
Ja tylko syna…
„Jestem na sali sejmowej”
Później - w trakcie wieczornych obrad Sejmu - red. Szymon Szereda postanowił zadzwonić do ministra Szłapki zapytać na antenie Telewizji wPolsce24, „dlaczego rządową limuzyną jeździ wraz z synem na mecze”.
Jestem na debacie w Sejmie. Jestem na debacie, proszę to sprawdzić
— odparł rzecznik rządu.
Czy to jakaś refleksja po materiale Wojtka Biedronia, który pana napotkał przypadkiem?
— pytał dziennikarz.
Ja byłem od samego początku na głosowaniach, od 20:30. Proszę sprawdzić w głosowaniach. Przepraszam, ale jestem na sali sejmowej
— stwierdził minister
A pańska wizyta na Stadionie Narodowym?
— dopytał red. Szereda, lecz na to pytanie nie było odpowiedzi, ponieważ minister… rozłączył się.
Tak, nazwisko ministra widnieje na liście sejmowych głosowań od 20:30. Czyli wychodzi na to, że to była podwózka? Może rzecznik rządu zabierze głos i wytłumaczy się, co dokładnie tam zaszło?
kpc/Telewizja wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.