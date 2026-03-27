TYLKO U NAS. Rzecznik rządu przyłapany. "A to z synem limuzyną państwową przyjechaliście na stadion?". WIDEO

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Kadr z nagrania red. Wojciecha Biedronia - rzecznik rządu pod PGE Narodowym wysiada z limuzyny / autor: Telewizja wPolsce24
Czyżby rzecznik rządu Adam Szłapka wybrał się rządową limuzyną (bądź „tylko” podwiózł syna) na wczorajszy mecz Polska-Albania na PGE Narodowym? Pech chciał, że ministra namierzył red. Wojciech Biedroń - dziennikarz Telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl.

Nasz redakcyjny kolega uwiecznił na nagraniu moment, gdy pod PGE Narodowym z limuzyny (wyglądającej na samochód z rządowej floty) wysiada… rzecznik rządu Adam Szłapka z synem.

Panie pośle, dzień dobry. Wojciech Biedroń, Telewizja wPolsce24. A to z synem limuzyną państwową przyjechaliście na stadion?

— zapytał red. Biedroń.

W odpowiedzi słychać niezbyt pewną odpowiedź:

Ja tylko syna…

Jestem na sali sejmowej”

Później - w trakcie wieczornych obrad Sejmu - red. Szymon Szereda postanowił zadzwonić do ministra Szłapki zapytać na antenie Telewizji wPolsce24, „dlaczego rządową limuzyną jeździ wraz z synem na mecze”.

Jestem na debacie w Sejmie. Jestem na debacie, proszę to sprawdzić

— odparł rzecznik rządu.

Czy to jakaś refleksja po materiale Wojtka Biedronia, który pana napotkał przypadkiem?

— pytał dziennikarz.

Ja byłem od samego początku na głosowaniach, od 20:30. Proszę sprawdzić w głosowaniach. Przepraszam, ale jestem na sali sejmowej

— stwierdził minister

A pańska wizyta na Stadionie Narodowym?

— dopytał red. Szereda, lecz na to pytanie nie było odpowiedzi, ponieważ minister… rozłączył się.

Tak, nazwisko ministra widnieje na liście sejmowych głosowań od 20:30. Czyli wychodzi na to, że to była podwózka? Może rzecznik rządu zabierze głos i wytłumaczy się, co dokładnie tam zaszło?

Czytaj także

kpc/Telewizja wPolsce24

