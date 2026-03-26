Czy PiS poprze projekt rządu ws. obniżenia cen paliw na stacjach? Przemysław Czarnek wykłada karty na stół

autor: PAP/Marcin Obara
Klub PiS będzie popierać propozycje zmierzające do natychmiastowego spadku cen paliw na stacjach benzynowych - zapowiedział podczas wieczornych obrad Sejmu przedstawiciel klubu PiS Przemysław Czarnek. Przedstawiciel KO Jarosław Urbaniak zadeklarował pilnie przystąpienie do prac nad projektami w tej sprawie.

Prawo i Sprawiedliwość będzie popierać wszystkie decyzje, które będą natychmiast zmierzały do tego, żeby ceny paliw na stacjach benzynowych natychmiast poszły w dół. Także te, które wy proponujecie

— mówił Czarnek podczas pierwszego czytania rządowych projektów m.in. w sprawie umożliwienia obniżki akcyzy na paliwa oraz ustanowienia cen maksymalnych paliw.

Spóźnienie całego rządu”

Ocenił, że projekty są spóźnione o blisko trzy tygodnie. Jego zdaniem rząd skopiował pomysł PiS sprzed trzech tygodni, a na spóźnieniu projektów stracili Polacy, a zwłaszcza rolnicy.

Spóźnienie całego rządu, z panem Tuskiem na czele, kosztuje od blisko trzech tygodni Polaków ponad dwa miliardy złotych

— mówił Czarnek.

Przedstawiciel klubu KO Jarosław Urbaniak stwierdził, że procedowane projekty to „rozwiązanie dla ludzi, którzy tankują na polskich stacjach”.

Chciałem powiedzieć w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, że pilnie przystąpimy do pracy nad przedłożonymi projektami. (…) Zróbmy tę sprawę i zakończmy jak najszybciej. Jeszcze jutro

— wskazał Urbaniak.

Czytaj także

Powiązane tematy

