Rząd przyjął projekty ustaw, które mają doprowadzić do obniżenia cen paliw - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak mówił premier Donald Tusk, chodzi o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa oraz możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej paliw. Podobne rozwiązania proponował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek już 9 marca, wówczas jednak rządzący nie podjęli tego tematu. „Na 2 mld zł do dzisiaj złupił Polaków Tusk, przepisując tę krótką ustawę prawie trzy tygodnie” - podkreślił na konferencji prasowej Czarnek.
Rząd przyjął projekt ustawy, który już jest w drodze do Sejmu
— napisał na platformie X Szłapka.
Ministerstwo Energii poinformowało z kolei, że przyjęty został pakiet ustaw „Ceny paliwa niżej”, którego celem jest obniżenie cen na stacjach benzynowych. Rozwiązania mają wprowadzić obniżkę VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz maksymalną cenę detaliczną na paliwa.
W planach rządu jest też podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych
— dodało ME.
Jak czytamy na stronie Sejmu, do Izby wpłynął „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym”. Projekt ten wprowadzi podstawę prawną do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia.
Szybkie procedowanie projektów
W jutrzejszych pracach komisji senackich zaplanowano posiedzenia komisji nad dwoma projektami: ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę, zarówno jeśli chodzi o VAT na paliwa, akcyzę, a także na wprowadzenie (…) ceny maksymalnej, czyli takiej ceny regulowanej na stacjach benzynowych, aby wszystkie nasze decyzje (…) rzeczywiście były pozytywnie odczuwalne przez końcowego odbiorcę na stacji paliw
— mówił Tusk dziś wieczorem, przed specjalnym posiedzeniem rządu ws. rozwiązań mających m.in. doprowadzić do obniżki cen paliw na stacjach paliw.
Dodał, że trzeba zadbać o „możliwie najniższe ceny paliw” z punktu widzenia klienta końcowego na stacji i przypilnować, by przy okazji obecnej sytuacji nikt nie zarobił „na kieszeni Polaków”.
Premier zadeklarował jednocześnie, że „Polska jest zabezpieczona” i „nie ma ryzyka, aby paliwa zabrakło”.
„Obniżamy VAT na paliwa”
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zwrócił uwagę, że w ostatnich tygodniach, z uwagi na sytuację, ceny na rynku ropy naftowej wzrosły o 45 proc., oleju napędowego o ponad 40 proc., a benzyny o przeszło 20 proc.
To obecnie widzimy na stacjach benzynowych, więc podejmujemy działania, aby ceny były niższe. Obniżamy VAT na paliwa – benzynę i olej napędowy – z 23 do 8 proc. Obniżamy akcyzę do minimalnych dopuszczalnych poziomów, o 29 gr na litrze w przypadku benzyny, w przypadku oleju o 28 gr. Te działania powinny przynieść niższe ceny benzyny o 1,2 zł na litrze
— przekazał.
Szef resortu finansów wyliczył, że obniżka VAT-u na paliwa oznacza spadek wpływów budżetu o 900 mln zł w ujęciu miesięcznym, a w przypadku akcyzy ten koszt to ok. 700 mln zł miesięcznie.
Z punktu widzenia budżetu to są poważne wydatki
— podkreślił minister finansów. Dodał jednocześnie, że rząd podejmuje prace na rzecz wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, „aby te koncerny, które z uwagi na sytuację rynkową – wysokie ceny ropy, wysokie marże – mają te ponadwymiarowe zyski, zapłaciły wyższy podatek”.
Podkreślił, że działania te mają charakter czasowy i zapowiedział, że „będziemy elastycznie dostosowywać stawki akcyzy i VAT do zmieniającej się sytuacji rynkowej”. Dodał, że w czwartek ceny oleju napędowego w hurcie spadły o 30 gr, a ceny ropy wzrosły.
„Wprowadzamy mechanizm związany z ceną maksymalną”
Minister energii Miłosz Motyka zaznaczył, że wspólna praca rządu ma ochronić budżety rodzin, tak aby rozwiązania podatkowe przygotowane przez ministra finansów i gospodarki były w pełni odczuwalne dla każdego, kto tankuje na stacjach paliw.
Wprowadzamy mechanizm związany z ceną maksymalną (paliw na stacjach), ustalaną na drodze obwieszczenia Ministra Energii, która będzie ceną pochodną ze średniej hurtowej (ceny paliw) od największych sprzedawców (paliw), powiększoną o koszty operacyjne, będące kosztami działalności
— wskazał Motyka. Jak dodał, chodzi o to, aby rozwiązania podatkowe były zauważalne w obniżce cen detalicznej sprzedaży paliw.
Zwrócił też uwagę, że Polska podjęła „najsilniejsze działania” ze wszystkich państw Unii Europejskiej, by obniżyć ceny paliw.
Mamy jasne deklaracje, że te działanie, które zostały podjęte w zakresie specjalnych promocji na stacjach paliw, czy też obniżki marży zostaną utrzymane
— podkreślił.
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zauważył z kolei, że Grupa Orlen po wejściu w życie nowych przepisów dot. obniżenia VAT-u odegra kluczową rolę „stabilizującą rynek paliwowy w Polsce i wspierającą realizację celów polityki państwa, jeśli chodzi o ochronę konsumentów”.
Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzoruje przede wszystkim Grupę Orlen. (…) Od samego początku rozpoczęcia tego kryzysu (na Bliskim Wschodzie – PAP) podejmowany był cały szereg działań zabezpieczających interesy konsumentów, poprzez minimalizację marży detalicznej, poprzez promocje, które były realizowane na stacjach
— mówił Balczun.
Zapewnił, że zmiany będą przekładały się na realne obniżki cen. W jego opinii Orlen „jest liderem rynku i wyznacza trendy”, a więc „będzie benchmarkiem” (punktem odniesienia) dla pozostałych uczestników rynku paliw.
Zgodnie z harmonogramem Sejmu, między godziną 20.35 a 22.00 zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym.
Jak mówił wcześniej w czwartek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, skierowano prośbę do przewodniczącego sejmowej komisji finansów publicznych Janusza Cichonia (KO) o zwołanie posiedzenia komisji w trybie pilnym. - Komisja finansów przygotuje te projekty do drugiego czytania. Drugie czytanie nastąpi jutro (w piątek) o godz. 9.30. Trzecie czytanie nastąpi o godz. 11.30 i na tym Sejmie decyzje zostaną podjęte - zaznaczył Czarzasty.
Zgodnie z informacjami na stronie Senatu, Izba Wyższa w piątek ma zająć się obiema nowelizacjami. Początek posiedzenia Senatu zaplanowany jest na godz. 14.
Wcześniej Donald Tusk informował, że we współpracy z marszałkami Sejmu i Senatu rozwiązania te miałyby zostać przyjęte przez obie izby parlamentu jutro, tak by tego samego dnia trafiły one na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
Stanowisku Pałacu Prezydenckiego
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenił, że działania rządu w sprawie cen paliw są spóźnione o tygodnie, a przedstawiony w tej sprawie plan nadal rozwiązuje tylko część problemów drożyzny na stacjach.
Prezydent pilnie oczekuje na ustawę
— oświadczył szef gabinetu prezydenta.
Spóźniona reakcja rządu
Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek 9 marca zaproponował dwa rozwiązania, dotyczące, by obniżyć wysokie ceny paliw, które są skutkiem ataku izraelsko-amerykańskiego na Iran. Pierwsze to obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., a drugie to obniżenie akcyzy na paliwo czasowo o 9-10 proc. Rządzący nie odpowiedzieli wówczas na propozycję posła PiS. Tymczasem teraz Tusk zaproponował w zasadzie to samo, o czym mówił Czarnek kilka tygodni temu.
Pytanie jest zasadnicze, dlaczego obudził się dopiero teraz, dosłownie na chwilę przed zakończeniem posiedzenia Sejmu. Dlaczego nie procedujemy tego od wczorajszego poranka. Co takiego się stało i co chce przykryć pan Tusk, albo kto na nim na szczęście wymógł ten ruch obniżenia Polakom cen paliwa, bo jest to dość jednak nieprzypadkowe, że to o godz. 18, dzień przed końcem posiedzenia Sejmu nagle, w trybie błyskawicznym uchwalamy ustawę
— mówił dziś na konferencji prasowej Czarnek.
Dziś na zamknięciu notowania akcji Orlenu spadły o 2,21 proc., do 130,68 zł za walor.
