Głos rozsądku w KO! Radny twardo o aferze pedofilskiej w Kłodzku. Borys: Jestem zszokowany, że moja partia nie potrafi stanąć w prawdzie

autor: Fratria/screenshot YouTube ujawniamy
Politycy Koalicji Obywatelskiej bardzo niechętnie wypowiadają się o skandalu w Kłodzku, gdzie Kamila L., była działaczka KO, została skazana na 6,5 roku więzienia m.in. za nieudzielenie pomocy swojej małoletniej córce będącej ofiarą gwałtów i przemocy seksualnej ze strony męża Kamili L. W tej sprawie na tle kolegów z KO bardzo wyróżnił się Marcin Borys, radny KO w sejmiku województwa dolnośląskiego. „Jestem bardzo zszokowany, że nawet taka partia jak Koalicja Obywatelska, która ma to serce, które ja też mam tutaj wpięte do marynarki, nie potrafi stanąć w prawdzie” - podkreślił Borys w rozmowie z dziennikarzem Marcinem Torzem z portalu Ujawniamy.com.

Marcin Borys nie ukrywał, iż jego zdaniem Koalicja Obywatelska powinna otwarcie potępiać zachowanie swojej byłej działaczki z Kłodzka.

Wiem, że to temat bardzo trudny, przygnębiający w niektórych okolicznościach, jak słyszy się i czyta takie rzeczy, natomiast zacytuję klasyka: „tylko prawda nas wyzwoli”. Życie w prawdzie, pokazanie tej prawdy jest najważniejsze. (…) Nie możemy udawać, że tego nie widzimy

— podkreślił Marcin Borys.

Samorządowiec z KO przyznał, że nie rozumie swoich koleżanek i kolegów, którzy nie chcą rozmawiać o aferze pedofilskiej, która miała miejsce w Kłodzku.

Dla mnie nie ma żadnych przesłanek (…), żeby o tym temacie jasno i twardo nie rozmawiać. Nie ma gorszego zła. Naprawdę są chyba dwa przestępstwa: morderstwo i molestowanie dzieci. Ja nie widzę innych przestępstw, które są bardziej tragiczne, gorsze w skutkach (…) Te osoby nie mogą czuć się w Polsce bezpieczne tak jak do tej pory

— mówił radny KO w sejmiku województwa dolnośląskiego.

Ja bym po prostu stanął w prawdzie”

Marcin Borys podkreślił, że KO, a personalnie została tu wskazana Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu związana z Kłodzkiem, powinna jasno informować o tym, kim była Kamila L., jaka była jej rola w KO.

Mam swój honor i swoją godność, moralność. Ja bym po prostu stanął w prawdzie i powiedział po prostu, jak było. Kim była ta pani Kamila, co robiła w strukturach (…) to są też pytania, które są gdzieś tutaj omawiane przez nawet radnych sejmików województwa dolnośląskiego z Koalicji Obywatelskiej. Dla nas też to jest sytuacja tragiczna, przykra tak naprawdę, że takie osoby są członkami Koalicji Obywatelskiej. Bo hejt, który się wylał (…) w internecie na nas wszystkich, członków KO, nie odzwierciedla tego, kim jesteśmy . (…) Uważam, że powinni stanąć w prawdzie

— powiedział.

Czy struktury KO w Kłodzku powinny zostać rozwiązane w związku z aferą pedofilską z jedną z działaczek regionalnych w roli głównej?

Nie chciałbym podejmować stąd takiego wniosku, zostawiam to w 100 proc. strukturom powiatowym w Kłodzku. Natomiast jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce w powiecie lubińskim, to w trybie natychmiastowym rozwiązałbym tę strukturę i się nawet nad tym nie zastanawiał

— zaznaczył samorządowiec.

