Nie ustają ataki polityków obozu Donalda Tuska na prezydenta Karola Nawrockiego w związku z jego wizytą na Węgrzech. Jest on posądzany o prorosyjskość. Przodują w tych oskarżeniach premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski. Czyżby zapomnieli, jak bardzo pomogli wzmocnić się Władimirowi Putinowi w czasach polityki resetu? Przypomniał im o tym poseł PiS Zbigniew Ziobro. „Wtedy robiłeś reset z Putinem. Bo tak chciał Donald Tusk. A chciał tego, bo taki był wtedy interes Niemiec. To, że oznaczałoby to pogrzeb NATO i śmiertelne zagrożenie dla Polski, po prostu cię nie obchodziło” - napisał w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski utrzymuje, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech miała jedynie na celu wsparcie kampanii wyborczej Victora Orbana, który jest krytykowany za współpracę z Władimirem Putinem, zwłaszcza w zakresie ropy i gazu. Nie zauważa, że prezydent polski gościł w Budapeszcie w związku z 20-tym już Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Politycy obozu rządzącego z Donaldem Tuskiem na czele publikują obrzydliwe opinie, sugerujące, że ścigany przez Rosję listem gończym prezydent Nawrocki prowadzi prorosyjską politykę. Tymczasem, jak pokazuje historia ostatnich lat, to Donald Tusk i Radosław Sikorski byli najbardziej prorosyjskimi politykami po 1989 r., który prowadzili konsekwentną politykę resetu z Rosją.
Czytaj także
„Żaden polityk węgierski nigdy nie wysunął takiej propozycji”
O działaniach Sikorskiego, który jeszcze kilka lat temu nie zawahał się proponować przyłączenia Rosji Putina do NATO, przypomniał były szef MS poseł Zbigniew Ziobro.
Radku Sikorski, jak bardzo musiałeś być skorumpowany, skoro to ty publicznie zapraszałeś putinowską Rosję do NATO. Bez wstydu. Już po dwóch wojnach czeczeńskich. Już po napaści na Gruzję. Już po mordach na rosyjskich dysydentach. I nic ci to nie przeszkadzało. Żaden polityk węgierski nigdy nie wysunął takiej propozycji.
Wtedy robiłeś reset z Putinem. Bo tak chciał Donald Tusk. A chciał tego, bo taki był wtedy interes Niemiec. To, że oznaczałoby to pogrzeb NATO i śmiertelne zagrożenie dla Polski, po prostu cię nie obchodziło.
To ty w 2015 roku publicznie atakowałeś PiS za sprzeciw wobec rosyjsko-niemieckiego projektu Nord Stream 2.
Dziś atakujesz Węgry. Tyle że dobrze wiesz, iż są one tak mocno energetycznie przywiązane do Rosji, że zerwanie tych więzów z dnia na dzień byłoby dla każdego rządu w Budapeszcie jak skok z pędzącego pociągu prosto w przepaść. Pewna katastrofa.
Dlatego gdyby wasz pupil Magyar wygrał wybory - a wasza agresja pokazuje, że sami zaczynacie rozumieć, iż do tego nie dojdzie - już następnego dnia tłumaczylibyście jego dalszą współpracę z Moskwą. Bez mrugnięcia okiem. Z waszą dobrze znaną hipokryzją i totalnym zakłamaniem.
Lepiej podziękuj świętej pamięci Prezydentowi Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. To dzięki niemu Polska nie klęczy dziś energetycznie przed Rosją. I to dlatego możemy prowadzić wobec Kremla politykę twardą i odważną
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
Czytaj także
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756484-ziobro-do-sikorskiego-robiles-reset-z-putinem-chcial-tego-tusk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.