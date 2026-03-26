„Kuriozalna sytuacja w Sejmie! Złapała mnie p. Katarzyna Kolenda-Zaleska i dopytuje, dlaczego nie odrzucimy weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy zmieniającej KPK! W ustawie zostały zaszyte przepisy uniemożliwiające stosowanie tymczasowego aresztu dla pedofilów (sprawców groomingu). Prezydent zablokował łagodzenie przepisów dla pedofilów!” - podkreślił we wpisie na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Na moje pytanie o ten obrzydliwy skandal w Kłodzku i nie tylko, p. Kolenda-Zaleska mówi, że nie chce rozmawiać o pedofilii w KO i nie chce powiedzieć co działo się w Kłodzku, a w ogóle to się tym „nie zajmuje, zajmuje się innymi sprawami”
— relacjonował Bochenek.
Osoba, która uważa się za dziennikarkę nie interesuje się krzywdzonymi przez lata dziećmi przez ludzi ugrupowania, które rządzi dzisiaj w Polsce! W dodatku wszystko okrasza wymownym uśmiechem na twarzy… Znieczulica? Wyrachowanie? Jak tutaj się nie złościć?!
— pytał rzecznik PiS.
P.S.: Publikuję całość mojego nagrania, bo w „Faktach” TVN tego nie zobaczycie
— zakończył swój wpis.
„Nie wiem, czy dobrze wyglądam”
Do swojego wpisu Bochenek dodał dwa materiały wideo - poseł nagrał zadającą mu pytania Kolendę-Zaleską. Przy tej okazji doszło do znamiennej wymiany zdań.
Dlaczego pan mnie nagrywa?!
— pytała oburzona Katarzyna Kolenda-Zaleska.
A pani mnie też nagrywa. Nie możemy się nagrać? Jesteśmy w Sejmie
— odparł Rafał Bochenek.
Pan jest politykiem, a ja jestem dziennikarzem. Pan pełni funkcję publiczną, a ja jestem dziennikarzem. Proszę mnie nie nagrywać, nie wiem, czy dobrze wyglądam. Wolałabym się przygotować do tego
— w kuriozalny sposób zareagowała na słowa polityka PiS dziennikarka TVN24.
Rozmawiając o pedofilii w Platformie Obywatelskiej…
— mówił Bochenek.
Nie rozmawiamy w PO, rozmawiamy o ustawie KPK
— wtrąciła Kolenda-Zaleska.
Ustawa, która była przygotowana przez koalicję Tuska łagodziła możliwość stosowania sankcji karnych dla osób, które są podejrzewane o pedofilię, możliwość stosowania tymczasowego aresztowania. Ten uśmiech jest w tym kontekście nieuzasadniony pani redaktor, naprawdę. To jest smutne, że pani się w takiej sprawie uśmiecha i nie informuje rzetelnie
— mówił Bochenek. W czasie jego wypowiedzi dziennikarka TVN24 uśmiechała się w ironiczny sposób.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756482-kuriozalne-zachowanie-kolendy-zaleskiej-wobec-bochenka
