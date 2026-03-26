Kuriozalne zachowanie dziennikarki TVN24 wobec Bochenka! Kolenda-Zaleska: "Proszę mnie nie nagrywać, nie wiem, czy dobrze wyglądam"

autor: Fratria/X
Kuriozalna sytuacja w Sejmie! Złapała mnie p. Katarzyna Kolenda-Zaleska i dopytuje, dlaczego nie odrzucimy weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy zmieniającej KPK! W ustawie zostały zaszyte przepisy uniemożliwiające stosowanie tymczasowego aresztu dla pedofilów (sprawców groomingu). Prezydent zablokował łagodzenie przepisów dla pedofilów!” - podkreślił we wpisie na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

Na moje pytanie o ten obrzydliwy skandal w Kłodzku i nie tylko, p. Kolenda-Zaleska mówi, że nie chce rozmawiać o pedofilii w KO i nie chce powiedzieć co działo się w Kłodzku, a w ogóle to się tym „nie zajmuje, zajmuje się innymi sprawami”

— relacjonował Bochenek.

Osoba, która uważa się za dziennikarkę nie interesuje się krzywdzonymi przez lata dziećmi przez ludzi ugrupowania, które rządzi dzisiaj w Polsce! W dodatku wszystko okrasza wymownym uśmiechem na twarzy… Znieczulica? Wyrachowanie? Jak tutaj się nie złościć?!

— pytał rzecznik PiS.

P.S.: Publikuję całość mojego nagrania, bo w „Faktach” TVN tego nie zobaczycie

— zakończył swój wpis.

Nie wiem, czy dobrze wyglądam”

Do swojego wpisu Bochenek dodał dwa materiały wideo - poseł nagrał zadającą mu pytania Kolendę-Zaleską. Przy tej okazji doszło do znamiennej wymiany zdań.

Dlaczego pan mnie nagrywa?!

— pytała oburzona Katarzyna Kolenda-Zaleska.

A pani mnie też nagrywa. Nie możemy się nagrać? Jesteśmy w Sejmie

— odparł Rafał Bochenek.

Pan jest politykiem, a ja jestem dziennikarzem. Pan pełni funkcję publiczną, a ja jestem dziennikarzem. Proszę mnie nie nagrywać, nie wiem, czy dobrze wyglądam. Wolałabym się przygotować do tego

— w kuriozalny sposób zareagowała na słowa polityka PiS dziennikarka TVN24.

Rozmawiając o pedofilii w Platformie Obywatelskiej…

— mówił Bochenek.

Nie rozmawiamy w PO, rozmawiamy o ustawie KPK

— wtrąciła Kolenda-Zaleska.

Ustawa, która była przygotowana przez koalicję Tuska łagodziła możliwość stosowania sankcji karnych dla osób, które są podejrzewane o pedofilię, możliwość stosowania tymczasowego aresztowania. Ten uśmiech jest w tym kontekście nieuzasadniony pani redaktor, naprawdę. To jest smutne, że pani się w takiej sprawie uśmiecha i nie informuje rzetelnie

— mówił Bochenek. W czasie jego wypowiedzi dziennikarka TVN24 uśmiechała się w ironiczny sposób.

tkwl/X

