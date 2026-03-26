Premier Donald Tusk w końcu, po wielu tygodniach bierności, zapowiedział obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek proponował już 9 marca. „Gdyby rząd naprawdę miał plan, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę” - napisał na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
Donald Tusk nagle, pod koniec posiedzenia Sejmu, zapowiedział obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., a także obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi (na benzynę 29 groszy, a na olej napędowy 28 groszy). Tymczasem polscy kierowcy od wielu tygodni mierzą się ze sporymi podwyżkami cen paliwa, które nastąpiły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran z 28 lutego tego roku.
Diesel musiał zdrożeć o ponad 2 zł, a rolnicy musieli wykonać już znaczną część prac polowych, żeby rząd w ogóle zdecydował się zareagować na ceny paliw. Działania spóźnione o tygodnie, a przedstawiony plan nadal rozwiązuje tylko część problemów drożyzny na stacjach
— podkreślił na platformie X Paweł Szefernaker.
„Prezydent pilnie oczekuje na ustawę”
Gdyby rząd naprawdę miał plan, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę
— dodał.
tkwl/X
