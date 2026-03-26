Do TSUE wpłynął wniosek Parlamentu Europejskiego o opinię w sprawie zgodności umowy UE-Mercosur z prawem unijnym. Chodzi o wniosek zainicjowany przez polskich europosłów, który został przyjęty w głosowaniu przez cały Parlament Europejski 21 stycznia większością 10 głosów – podaje RMF FM. Premier Donald Tusk najwyraźniej umywa od tego ręce, ponieważ powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, że rząd na razie nie przewiduje złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Janusz Wojciechowski, b. komisarz UE ds. rolnictwa, zwrócił uwagę, że Tusk przy tej okazji podał nieprawdziwą informację.
Rozstrzygnięcie dopiero za 2 lata
Tę informację skomentował europoseł PSL Krzysztof Hetman.
Lepiej późno niż wcale
— ocenił, czyniąc aluzję do trwającego dwa miesiące przygotowania przez prawników PE tego wniosku.
Jak podaje RMF, orzeczenia TSUE nie możemy jednak spodziewać się wcześniej niż za dwa lata. Źródło rozgłośni w europejskim trybunale wskazuje, że jeśli umowa z Mercosurem zostałaby uznana za sprzeczną z prawem, to tymczasowe stosowanie zostanie wstrzymane, a „umowa będzie musiała być renegocjowana lub trzeba będzie zmienić Traktaty UE”.
Tusk powiela nieprawdziwe informacje?
Z kolei premier Donald Tusk poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że rząd na razie nie przewiduje złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej UE-Mercosur. Przypomniał, że skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego.
Na razie nie przewidujemy złożenia skargi do TSUE w sprawie Mercosur. Jak państwo wiecie, taka skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego
— podkreślił.
Decyzja o wniesieniu skargi do TSUE podejmowana jest na poziomie rządu, a formalnie skargę wnosi kraj jako państwo członkowskie UE.
Tę wypowiedź skomentował były komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, zwracając uwagę, że chodzi tu o dwie różne sprawy.
Premier Donald Tusk właśnie powiedział, ze nie przewiduje skargi na umowę z Mercosur, po czym przekazał fałszywą informację, że taka skarga została złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego. PE zwrócił się o opinię TSUE, to nie ma nic wspólnego ze skargą i jej nie zastępuje
— napisał.
W podobnym tonie wypowiedziała się europoseł Konfederacji Anna Bryłka.
Polski rząd jednak nie złoży skargi do TSUE na Mercosur! Opinia prawna, o którą zawnioskował PE, a skarga na nieważność aktu prawnego to dwie różne ścieżki prawne. Od początku premierowi Donaldowi Tuskowi nie zależało na zablokowaniu umowy z krajami Mercosur. A to polski sektor rolno-spożywczy straci najwięcej na wejściu w życie umowy. Polski rząd powinien jak najszybciej złożyć skargę, przed tymczasowym stosowaniem umowy, które nastąpi 1 maja 2026 roku!
— napisała.
Podsumowanie
Parlament Europejski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o opinię w sprawie zgodności umowy UE–Mercosur z prawem UE. Wniosek zainicjowali polscy europosłowie i został przyjęty w styczniu. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać nawet około dwóch lat, a ewentualna niezgodność z unijnym prawem mogłaby oznaczać wstrzymanie umowy lub konieczność jej renegocjacji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie planuje obecnie skargi do TSUE, wskazując na działania Parlamentu. Z kolei były komisarz Janusz Wojciechowski podkreślił, że wniosek o opinię to coś innego niż formalna skarga państwa członkowskiego, dlatego, w jego ocenie, szef rządu mija się z prawdą.
RMF24/X/PAP/Joanna Jaszczuk
