W styczniu 2020 roku kierowca ciężarówki uderzył uderzył w zabytkową bramę wjazdową do XVIII-wiecznego Pałacu Branickich w pobliżu Sejmu. Niestety, brama została wówczas niemal doszczętnie zniszczona. Trwa jej odbudowa. Tymczasem posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Karolewska, postanowiła na platformie X zakpić z tej odbudowy, określając ją jako… „gigantomania prezydenta Nawrockiego”. Skrytykował ją za to nawet dziennikarz TVN24 Patryk Michalski. Posłanka KO swój wpis już usunęła.
Kolejny odcinek serialu pt. „Prezydent Nawrocki i jego gigantomania”
— napisała na platfromie X Iwona Karolewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zamieszczając swoje zdjęcie w pobliżu odbudowywanej zabytkowej bramy wjazdowej do XVIII-wiecznego Pałacu Branickich. Jak się szybko odpisało, najwyraźniej swój wpis dodała bezrefleksyjnie i później go usunęła.
Pani poseł chyba w ogóle nie zdaje sobie sprawy z historii tej bramy, okoliczności jej zburzenia i jak spektakularnie jest to nietrafiony argument. Ale rolka to rolka, kontent jest
— napisał na platformie X Patryk Michalski, dziennikarz TVN24, który z reguły jest krytyczny przede wszystkim wobec polityków obecnej opozycji.
Powiedzcie, że to fejk albo jakiś prank, bo wierzyć się nie chce, że pani poseł nie wie, że to zabytkowa brama
— podkreśliła Kamila Baranowska, dziennikarka portalu Interia.
To nie fejk, to nie prank, to moja koleżanka z okręgu, poseł Karolewska, była szefowa Kocjana od lewych reklam za kasę z zagranicy dla Trzaskowskiego i jednocześnie autorka teorii o tym ze jestem uczestnikiem mrocznego spisku falszowania wyborów na masową skalę
— zareagował na powyższy wpis Paweł Szrot, poseł PiS.
