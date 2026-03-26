Tusk: "CPN czyli ceny paliw niżej". Cięta riposta Morawieckiego! "CPN, czyli Co Platforma Nakradła". Lawina komentarzy w sieci

Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka
Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka

Premier Donald Tusk poinformował dziś w oświadczeniu wygłoszonym w KPRM o obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., a także o obniżeniu akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi (na benzynę 29 groszy, olej napędowy 28 groszy). Następnie zamieścił wpis w mediach społecznościowych, co wywołało lawinę komentarzy i ripostę byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Na dziś na godzinę 18:00 szef rządu zapowiedział specjalne posiedzenie Rady Ministrów poświęcone tej sprawie.

CPN czyli ceny paliw niżej. VAT w dół, akcyza w dół, kontrola cen na stacjach, podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Nikt nie będzie zarabiał na kryzysie kosztem ludzi

— pochwalił się Donald Tusk po ogłoszeniu decyzji w mediach społecznościowych.

CPN, czyli Co Platforma Nakradła”

Nie czekał długo na reakcję byłego premiera Mateusza Morawieckiego i innych polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością.

CPN, czyli Co Platforma Nakradła. Przez ten czas, kiedy nic z tym nie robiliście, łupiliście zwykłych Polaków przy każdym tankowaniu

— podkreślił Mateusz Morawiecki.

Miesiąc czekaliśmy na jakąkolwiek decyzję. Presja ma sens

— napisał Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu.

Przez 3 tygodnie łupiliście Polaków na miliardy. Włożyliście do sejmowej zamrażarki projekt zaprezentowany przez Przemysława Czarnka. Kto odpowie za 3-tygodniową zwłokę? Kto odda pieniądze Polakom?

— zapytał poseł PiS Sebastian Kaleta.

Prawie 3 tygodnie przepisywaliście projekt Prawa i Sprawiedliwości i Przemysława Czarnka. Jesteście nieudolni, leniwi i niekompetentni. Prof. Czarnek jeszcze nie jest premierem, a już rząd robi to, czego on oczekuje

— ocenił Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.

„Nikt nie będzie zarabiał na kryzysie kosztem ludzi.” A mecenas na „frankowiczach” mógł?

— zapytał poseł PiS Bogdan Rzońca.

Zespół wPolityce.pl

