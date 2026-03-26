„Powstaje pytanie, czy wyjazd na partyjną konferencję powinien być finansowany ze środków publicznych” - tak Radosław Sikorski skomentował wyjazd Karola Nawrockiego do USA, gdzie jednym z punktów wizyty ma być udział w konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC. Rzecznik prezydenta skomentował to bez słów, pokazując jedynie zdjęcie szefa dyplomacji… pozdrawiającego uczestników imprezy tej samej organizacji, tylko w zeszłym roku.
O czym będzie mówił prezydent na CPAC
Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w rozpoczętej w USA konferencji CPAC.
To bardzo wpływowa organizacja i tam prezydent będzie mówił o kwestiach bezpieczeństwa, o tym, co my robimy na wschodniej flance NATO, jak bardzo angażujemy się w bezpieczeństwo ogólnoświatowe
— zapowiadał dziś w Polsat News Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Ma to być zresztą jeden z punktów wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki odwiedzi też fabrykę myśliwców F-16 i spotka się z amerykańską Polonią.
Sikorski: Powstaje pytanie…
Jednak wizytę prezydenta Polski na konwencji konserwatystów zakwestionował szef dyplomacji w rządzie Tuska.
Powstaje pytanie czy wyjazd na partyjną konferencję powinien być finansowany ze środków publicznych
— napisał minister spraw zagranicznych w serwisie X, tłumacząc swoją własną wypowiedź, gdzie stwierdził, że „w przypadku najbliższej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA nie mamy do czynienia z wizytą państwową, tylko partyjną”.
Zdjęcie zamiast słów
Sikorski nie musiał długo czekać na ripostę z Pałacu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, skomentował wątpliwości szefa dyplomacji bez słów. Wykorzystał za to zdjęcie, zaznaczając rok jego wykonania - 2025.
Widzimy na nim Radosława Sikorskiego, machającego do zebranych podczas obrad… konferencji CPAC.
Doradca prezydenta Karol Rabenda wyciągnął z kolei zdjęcie uśmiechniętego Sikorskiego z Waszyngtonu.
Pytanie czy wyjazdy na sesje fotograficzne na trawniku powinny być finansowane z budżetu państwa…
— pytał Rabenda.
