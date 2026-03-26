Sikorski zaatakował prezydenta Nawrockiego. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał. Poszło o wizytę w Stanach Zjednoczonych

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Radosław Sikorski / autor: PAP/Marcin Obara/X
Powstaje pytanie, czy wyjazd na partyjną konferencję powinien być finansowany ze środków publicznych” - tak Radosław Sikorski skomentował wyjazd Karola Nawrockiego do USA, gdzie jednym z punktów wizyty ma być udział w konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC. Rzecznik prezydenta skomentował to bez słów, pokazując jedynie zdjęcie szefa dyplomacji… pozdrawiającego uczestników imprezy tej samej organizacji, tylko w zeszłym roku.

O czym będzie mówił prezydent na CPAC

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w rozpoczętej w USA konferencji CPAC.

To bardzo wpływowa organizacja i tam prezydent będzie mówił o kwestiach bezpieczeństwa, o tym, co my robimy na wschodniej flance NATO, jak bardzo angażujemy się w bezpieczeństwo ogólnoświatowe

— zapowiadał dziś w Polsat News Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Ma to być zresztą jeden z punktów wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki odwiedzi też fabrykę myśliwców F-16 i spotka się z amerykańską Polonią.

Sikorski: Powstaje pytanie…

Jednak wizytę prezydenta Polski na konwencji konserwatystów zakwestionował szef dyplomacji w rządzie Tuska.

Powstaje pytanie czy wyjazd na partyjną konferencję powinien być finansowany ze środków publicznych

— napisał minister spraw zagranicznych w serwisie X, tłumacząc swoją własną wypowiedź, gdzie stwierdził, że „w przypadku najbliższej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA nie mamy do czynienia z wizytą państwową, tylko partyjną”.

Zdjęcie zamiast słów

Sikorski nie musiał długo czekać na ripostę z Pałacu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, skomentował wątpliwości szefa dyplomacji bez słów. Wykorzystał za to zdjęcie, zaznaczając rok jego wykonania - 2025.

Widzimy na nim Radosława Sikorskiego, machającego do zebranych podczas obrad… konferencji CPAC.

Doradca prezydenta Karol Rabenda wyciągnął z kolei zdjęcie uśmiechniętego Sikorskiego z Waszyngtonu.

Pytanie czy wyjazdy na sesje fotograficzne na trawniku powinny być finansowane z budżetu państwa…

— pytał Rabenda.

Czytaj także

SC/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych