Sąd Najwyższy umorzył sprawę uchylenia immunitetu sędziemu Piotrowi Schabowi, który jest legalnym Rzecznikiem Dyscyplinarnym sędziów. Powodem było to, że stojący za wnioskiem prokuratorzy Waldemara Żurka byli nieprawidłowo umocowani. „Sąd Najwyższy stwierdza, że Dariusz Barski ma status prokuratora w służbie czynnej i pełni funkcję Prokuratora Krajowego” - powiedziała dziś sędzia Izby Odpowiedzialności SN Maria Szczepaniec. Zanim jednak sprawę umorzono, prokuratorzy najedli się wstydu, zostali bowiem odesłani na ławy dla publiczności.
Sędzia Piotr Schab to legalny Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, którego kadencję bezprawnie próbował przerwać Adam Bodnar, a teraz Waldemar Żurek. W jego miejsce kolejni szefowie resortu sprawiedliwości próbują powołać innych rzeczników, na co nie może być zgody. Prokuratura Krajowa, którą wbrew prawu kieruje prok. Dariusz Korneluk, chce postawić sędziemu Piotrowi Schabowi zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Chodzi o niewydanie akt postępowań dyscyplinarnych osobom, które mienią się być nowymi rzecznikami dyscyplinarnym MS (tzw. rzecznikom ad hoc) oraz kwestionowanie aktów ich powołania. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Schabowi został skierowany do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w lipcu 2024 r.
Od razu jednak pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące uprawnień prokuratorów, którzy wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Schabowi podpisali i do SN wysłali. Mieniący się dziś Prokuratorem Krajowym Dariusz Korneluk został wskazany na to stanowisko z naruszeniem ustawy, kierownictwo MS nie uzyskało zgody prezydenta na odwołanie prok. Dariusza Barskiego, który w dalszym ciągu pozostaje legalnym PK, choć utrudniono mu możliwość wykonywania swoich funkcji.
Sąd Najwyższy stwierdza, że Dariusz Barski ma status prokuratora w służbie czynnej i pełni funkcję Prokuratora Krajowego
— powiedziała dziś sędzia Izby Odpowiedzialności SN Maria Szczepaniec.
Czytaj także
Prokurator odesłany
To była spektakularna porażka prokuratorów Waldemara Żurka, którzy najedli się na sali rozpraw Sądu Najwyższego wstydu. Prowadząca sprawę o uchylenie immunitetu sędzia Maria Szczepaniec uznała, że prok. Sławomir Głuszek, który miał prezentować wniosek, jest nieprawidłowo umocowany. Dlaczego? Ponieważ nie stoi za nim legalny prokurator Krajowy Dariusz Barski, a uzurpujący tę funkcję Dariusz Korneluk. Efekcie prokuratorowi od Waldemara Żurka nakazano zmianę miejsca zasiadania, musiał przenieść się na ławy dla publiczności.
Ważny moment w Sądzie Najwyższym! Sprawa I ZI 45/24 z wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Piotrowi Schabowi z obrońcami Maciejem Nawackim i Adamem Jaworskim w sprawie tzw. rozprucia szaf w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Sędzia Sądu Najwyższego Maria Szczepaniec uznała, że prokurator Sławomir Gacek jest nieprawidłowo umocowany. Efekt? Usunięty od udziału w sprawie i odesłany na ławę publiczności.
Prawo obowiązuje wszystkich bez wyjątków
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Pani sędzia dokonała już erraty. Prokuratorem, który przez SN został odesłany do oślej ławki z tej przyczyny, że nie został upoważniony przez jedynego legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, jest Sławomir Głuszek.
Prokurator ten wykonuje swoje czynności w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej bezpodstawnie ścigającym niezawisłych sędziów takich jak Piotr Schab czy prokuratorów.
Ponadto jako przewodniczący składu orzekającego osądza w postępowaniu dyscyplinarnym ZPG Michała Ostrowskiego zastępcę Prokuratora Generalnego.
Uzurpatorskie władze prokuratury stworzyły interesującą machinę oskarżycielsko-dyscyplinarną, w której ci sami prokuratorzy zarazem ścigają karnie sędziów i prokuratorów oraz orzekają w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów. Niech ci machinatorzy baczą, aby od własnej nie zginęli machiny.
Polecamy śledzenie relacji ze sprawy Piotra Schaba na profilu naszego rzecznika prasowego prokurator Iwony Tryfon
— czytamy we wpisie stowarzyszenia „Ad vocem”.
P.O. PROKURATORA KRAJOWEGO JACEK BILEWICZ jako osoba nieprawidłowo powołana, nie miała uprawnień, by powołać na funkcję Naczelnika WSW PK prokuratora Dariusza Makowskiego, tym samym nie był on uprawniony do skierowania skargi wobec sędziego Piotra Schaba
— napisała prok. Iwona Tryfon rzecznik prasowa Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.
Umorzenie
W styczniu sędzia SN Szczepaniec bezterminowo odroczyła posiedzenie ws. immunitetu sędziego Piotra Schaba, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Decyzja została podjęta z powodu wątpliwości co do umocowania prokuratorów nielegalnie przejętej 2 lata temu przez rząd Donalda Tuska PK. Jak można się było domyślić, Prokuratura Waldemara Żurka nie była w stanie tej wady usunąć, bo musiałaby umożliwić legalnemu PK prok. Barskiemu wykonywanie swoich obowiązków. W tej sytuacji dziś nie doszło nawet do rozpoznania wniosku ws. sędziego Schaba. Sprawa została umorzona. Wskazać należy również, że SN dostrzegł także poważne wady wniosku, ale ze względu na fakt skierowania go przez nieuprawniony podmiot, nie stanowiły one przedmiotu rozstrzygnięcia.
Wniosek sporządzony, podpisany i wniesiony do SN (…) przez p.o. naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych PK prok. Dariusza Makowskiego, która to funkcja została mu powierzona na mocy decyzji p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza, który w myśl orzeczenictwa TK i SN nie był umocowany do podjęcia decyzji w przedmiocie powierzenia mu tejże funkcji, albowiem nie zostały mu skutecznie powierzone obowiązki prokuratora krajowego
— oświadczyła dziś sędzia Izby Odpowiedzialności SN Maria Szczepaniec przedstawiając uzasadnienie decyzji o umorzeniu.
Do sprawy odniósł się także sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik.
Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, rozpoznając wniosek nielegalnie umocowanego prokuratora, umorzył dziś postępowanie o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Piotra Schaba w związku z zamiarem Prokuratora z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawienia mu kuriozalnego zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk.
Przyjmując, jako podstawę umorzenia postępowania brak skargi uprawnionego uprawnionego oskarżyciela, Sąd Najwyższy stwierdził, że w sytuacji uzurpowania sobie funkcji Prokuratora Krajowego przez Dariusza Korneluka, podejmowane przez niego decyzje kadrowe są prawnie nieskuteczne, a w konsekwencji, że złożony przez jego nominata wniosek o uchylenie immunitetu nie stanowi podlegającej rozpoznaniu skargi uprawnionego oskarżyciela.
Tym samym SN podzielił stanowisko procesowe sędziego Piotra Schaba, jego obrońców, obu Zastępców Rzecznika Dyscyplinsrnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dopuszczonych do udziału w spawie przedstawicieli stowarzyszeń Prawnicy dla Polski oraz Ad Vocem.
Podkreślenia wymaga, że na początku posiedzenia, SN odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie prokuratora delegowanego do Wydziału Spraw Wewnętrznych, argumentując, że nie posiada należytego umocowania do udziału w sprawie. W rezultacie prokurator obserwował przebieg posiedzenia z ław dla publiczności.
Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego to wielkie zwycięstwo prawa nad instytucjonalnym bezprawiem nielegalnie przejętej Prokuratury Krajowej
— napisał sędzia Radzik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756459-przelomowa-decyzja-sn-umorzyl-sprawe-immunitetu-sedziego-schaba
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.