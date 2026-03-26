„Jakie konkretne rozwiązania przygotowaliśmy? Obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. Obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi (na benzynę 29 groszy, olej napędowy 28 groszy)” - powiedział premier Donald Tusk w oświadczeniu wygłoszonym w KPRM. Na dziś na godzinę 18:00 szef rządu zapowiedział specjalne posiedzenie Rady Ministrów poświęcone tej sprawie. Przypomnijmy, że Tusk zwlekał z decyzją przez dwa tygodnie, a nawet odsyłał zainteresowanych do „drugiego Donalda”. Cóż, najwyraźniej presja ma sens. Premier narzucił również ekspresowe tempo procedowania - jeszcze dziś o 20:30 zmiany będą procedowane w Sejmie.
Od wielu dni nie tylko my Polacy, ludzie na całym świecie cierpią konsekwencje wojny na bliskim wschodzie. W Polsce te konsekwencje to przede wszystkim ceny paliw, które wszyscy widzimy na stacjach benzynowych. Wszyscy rozumieją, że jest to skutek bezpośredni działań militarnych prowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu i związanego z tym globalnego kryzysu cen paliw
— podkreślił premier.
Polska nie miała wpływu na przebieg tej wojny, nie rozpoczynaliśmy jej i nie mamy też wpływu na jej zakończenie. Dlatego chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań, w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce, będzie zależała od tego, co dzieje się właśnie na tej wojnie na Bliskim Wschodzie
— dodał.
Polski rząd dzisiaj o godzinie 18 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu, w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe tutaj w Polsce - aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen
— zapowiedział.
Stawka VAT z 23 do 8 proc.
Jeśli Sejm, Senat i prezydent zechcą wesprzeć nasze działania, to jeszcze przed świętami powinniśmy zobaczyć obniżone ceny paliw o ok. 1,20 na litrze każdego z paliw. Jakie konkretne rozwiązania przygotowaliśmy?
Obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. Obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi (na benzynę 29 groszy, olej napędowy 28 groszy)
— wskazał Tusk.
Tak jak powiedziałem, przygotowaliśmy także mechanizm, aby obniżenie tych obciążeń podatkowych, akcyzowych, wpłynęło realnie na ceny. Nie, żeby nabiło kieszenie tych, którzy zajmują się obrotem paliw, tylko żeby rzeczywiście przymusić tymi działaniami do realnych obniżek, a w sytuacji gorszej realnej kontroli cen na stacjach benzynowych
— dodał.
Dlatego na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT i akcyzy wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa. Obniżając podatki, wyeliminujemy jednocześnie ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk, które mogłyby polegać na zwiększaniu zysków przez sprzedawców paliw. Wiecie, niższy podatek, niższa akcyza, a cena albo ta sama, albo wyższa. Tego unikniemy, a takie sytuacje miały miejsce przy próbach obniżek cen paliw w przyszłości. Cena maksymalna będzie ustalana każdego dnia – a jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalana przez ministra energii, na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych
— zapowiedział.
„Turystyka paliwowa”
Szef rządu zapewnił, że jesteśmy w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o stabilność dostaw ze względu na zapasy paliw, jakimi Polska dysponuje.
W związku z tym na razie nie przewidujemy żadnych form limitowania sprzedaży paliwa. Dobrze pamiętamy, jak ludzie reagują jak jakiś rząd wpada na pomysł. Będziemy ograniczali limitami podaż paliwa, (a) wtedy powstaje wrażenie, że paliwa zaraz zabraknie, trzeba kupić na zapas i się robi kłopot
— zauważył premier.
Szef rządu przyznał, że rząd nie zawaha się użyć „twardych narzędzi”, jeśli zjawisko turystki paliwowej miałoby miejsce. Podkreślił jednocześnie, że muszą być one zgodne z prawem, ponieważ dotyczyłyby wspólnego rynku UE.
Gdyby się okazało, że jest turystyka paliwowa, której skala byłaby niepokojąca - nie sądzę (jednak) żeby tak było - to wtedy zareagujemy
— zadeklarował premier.
Pytany z kolei o to, kiedy zapowiadane obniżki cen mogą pojawić się na stacjach odpowiedział:
Nie chcę podawać godziny i minuty, ale żeby w tygodniu przed Wielkim Piątkiem, wtedy kiedy Polacy ruszą na świąteczne wyprawy, żeby te narzędzia już były w naszej dyspozycji.
W tym roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia.
Szef rządu zwrócił uwagę, że końcowe ceny paliw na stacjach zależeć będą nie tylko od działań rządu, ale i również od sytuacji na globalnych rynkach.
Cena będzie taka, jaką cenę maksymalną my ustalimy, (…) ale z drugiej strony będzie zawsze ten znak zapytania, jaka jest sytuacja na rynkach światowych, czyli cena w hurcie
— zaznaczył.
Kiedy mówimy o cenie maksymalnej, to mówimy o tym, że jeśli my obniżamy, to będzie miało to bezpośredni wpływ na cenę na stacji benzynowej. Ale jaka będzie ta cena na końcu, będzie też zależało od tego, czy ceny na świecie wystrzelą w górę, czy pozostaną takie, jakie są dzisiaj, czy będą może trochę niższe
— dodał.
Czarzasty: Zmiany będą procedowane dziś od 20:30
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska rządowe projekty dot. obniżki akcyzy i stawki VAT na paliwo będą procedowane w Sejmie w czwartek od godz. 20.30. Stosowną decyzję w tej sprawie podjąć ma konwent seniorów, który rozszerzy program posiedzenia Sejmu.
Te ustawy będą procedowane dzisiaj od godz. 20.30 do godz. 22
— powiedział marszałek Sejmu.
Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska o 14:00 zwołała posiedzenie izby.
Jesteśmy gotowi pracować nad ustawami dotyczącymi obniżenia akcyzy i VAT na paliwa
— zadeklarowała.
Wygląda na to, że presja rzeczywiście ma sens. Po co było w takim razie odsyłanie do prezydenta USA Donalda Trumpa.
