WIDEO

Zespół Przeciwdziałania Bezprawiu i afera pedofilska w KO. Michał Woś podał szczegóły! "Mamy do czynienia ze zmową milczenia"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Parlamentarny Zespół Przeciwdziałania Bezprawiu / autor: X/@pisorgpl
Parlamentarny Zespół Przeciwdziałania Bezprawiu w Sejmie zajął się dziś bezprecedensowym wydarzeniem - skandaliczną aferą Koalicji Obywatelskiej w Kłodzku. „Kancelaria Sejmu miała zapewnić transmisję na stronach sejmowych i zespoły parlamentarne mają prawo z tego korzystać. Dopełniliśmy wszelkich formalności” - przekazał Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.

Opinia publiczna żyje sprawą afery pedofilskiej w Kłodzku. Koalicja Obywatelska wciąż nie ma pomysłu, jak na nią zareagować i próbuje nieudolnie pomijać ten temat. Politycy obozu rządzącego nabierają wody w usta, kiedy dziennikarze pytają o aferę pedofilii w związku ze skazaniem byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej z Kłodzka i jej męża. Co więcej, jest to kolejny przypadek tego typu w tym środowisku.

Stop cenzurze”

Głos zabrał także Mateusz Kurzejewski.

Jako wicerzecznik KP PiS i jako wicedyrektor KP PiS potwierdzam, że dochowaliśmy wszelkich formalności, zgłaszając do władz Kancelarii Sejmu prośbę o transmisję posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu. Dlatego mówimy dziś: stop cenzurze. Nie może być takiej sytuacji, że jest spuszczana zasłona milczenia w związku z aferą KO w Kłodzku. O 13 przedstawimy dodatkowe informacje dot. tego, co działo się w strukturach w Kłodzku

— powiedział.

Mamy decyzję odmowną z Kancelarii Sejmu dot. transmisji posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu. Przypomnijmy, że w prezydium Sejmu zasiada Monika Wielichowska, która znała osoby skazane za takie obrzydliwe i zwyrodniałe czyny. To rzuca dodatkowe światło na cenzurowanie opinii publicznej. Czy miała wpływ na tę decyzję? Będziemy starali się wyjaśnić okoliczności, czemu akurat ten zespół ma nie być transmitowany

— dodał poseł PiS Jan Kanthak.

„Chcemy przerwać zmowę milczenia”

O godz. 13:00 w Sali Kolumnowej rozpoczęło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu, składającego się z posłów PiS, na temat afery pedofilskiej w Koalicji Obywatelskiej.

Chcemy się zająć sprawą afery pedofilskiej w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, by przerwać zmowę milczenia. Chcemy się ją zająć od strony ochrony ofiar. Chcemy też postawić pytania o pewne systemowe wręcz działania, a mianowicie postawić pytanie, dlaczego jest tak, że funkcjonuje tyle partii i tyle organizacji, a my bez przerwy słyszmy o różnorakich aferach związanych z KO? Musimy wiedzieć, z jak wielkim skandalem mamy do czynienia, szczególnie w Kłodzku, gdzie pierwsze skrzypce w KO gra marszałek Wielichowska. Rodzą się bardzo poważne pytania o zmowę milczenia i czy rzeczywiście pani Wielichowska mogła nie wiedzieć o tej sprawie? Musi też paść pytanie czy Donald Tusk było tym informowany, dając kolejne awanse pani Wielichowskiej?

— zaznaczył Michał Woś.

Następnie polityk omówił listę osób już skazanych i związanych z Platformą Obywatelską w ciągu ostatniej dekady.

Najsłynniejszy i najbardziej przerażający jest przypadek z Kłodzka. Pani Kamila L. została skazana na sześć lat i sześć miesięcy. Wprawdzie złożyła apelację, ale sąd nie miał wątpliwości co do tego, że nie udzieliła pomocy własnej rodzinie

— wskazał poseł PiS.

Kolejne zatrważające przypadki

Mamy też szereg innych przykładów. Robert K. – pedofil z Targówka, także skazany. Rafał P. – młodzieżówka w Gnieźnie, już skazany. Piotr P. – skandaliczny przypadek ze Złotowa, człowiek, który wykorzystał 14 dziewczynek. Dalej – Krzysztof F. – skrajnie bulwersujący przypadek, wysoko postawiony działacz zachodnio-pomorskiej Platformy. Krzysztof P., Tomasz P., Piotr Z., Marek L., Łukasz M., Grzegorz K., Tomasz K. i to są tylko niektóre przypadki medialne

— wymienił Michał Woś.

Konieczność ochrony interesu dzieci

Psycholog Justyna Kotowska z Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 zwróciła uwagę na konieczność ochrony interesu dzieci przy informowaniu o tego typu sprawach.

Pamiętajmy też, że w tego typu sprawach to są dzieci pokrzywdzone przestępstwem wykorzystania seksualnego. Ponadto jeżeli są to sprawy komentowane publicznie, to pamiętajmy, że dziecko nie ma takich szans na obronę jak osoba dorosła

— wyjaśniła Justyna Kotowska.

Zjawisko wykorzystania seksualnego jest zjawiskiem dosyć rozlewającym się. Jest to zjawisko, które nie zna zawodu, nie zna wykształcenia, nie zna stanu poczytalności i też nie zna barw politycznych. Wśród sprawców są sprawcy, którzy funkcjonują nisko i z nimi system sobie dobrze radzi. Natomiast ze sprawcami wysoko-funkcjonującymi, którzy posiadają autorytet i wiedzę już nasz system ochrony dzieci nie do końca dobrze sobie radzi

— mówiła psycholog.

X/wPolityce.pl/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych