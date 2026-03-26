Ponad połowa ankietowanych źle oceniła pracę Ursuli von der Leyen, z czego większość nawet „zdecydowanie źle” - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRIS dla Polsat News. To najwięcej tak zdecydowanych wskazań wśród wszystkich dostępnych opcji. Według komentarzy z programu „Polityczny WF” oceny w sondażu „mogą świadczyć o ‘wotum nieufności’ dla szefowej KE”.
Opcja „Zdecydowanie dobra”? - niewielu chętnych
We wspomnianym sondażu działania przewodniczącej Komisji Europejskiej „zdecydowanie dobrze” oceniło zaledwie 7,6 proc. respondentów. Zaś 27 proc. ankietowanych Polaków wybrało mniej jednoznaczną opcję, czyli „raczej dobrze” (łącznie 34,5 proc.).
Bardziej ugruntowane zdanie mieli przeciwnicy Ursuli von der Leyen. Na pierwszy rzut oka widać, że w Polsce, według badania, szefowa KE ma ich o wiele więcej niż zwolenników (łącznie prawie 53 proc.) Oto jej negatywne notowania w sondażu zamówionym przez Polsat News.
— 34,2 proc. „zdecydowanie źle”
— 18,6 proc. „raczej źle”
Wotum nieufności dla Von der Leyen
Wśród ankietowanych znalazło się 5,2 proc. Polaków, którzy zaznaczyli w formularzu, że nie znają von der Leyen. 7,5 proc. respondentów zaznaczyło natomiast opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”.
To jest też pytanie o to, czy Polki i Polacy rozumieją kierunek dzisiejszy Komisji Europejskiej, czy - moim zdaniem - to jest wotum nieufności i dla samej Ursuli von der Leyen, ale nie dla projektu Unii Europejskiej
— ocenił Marcin Fijołek, współprowadzący program „Polityczny WF”.
SC/polsatnews.pl
