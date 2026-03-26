Polacy zdecydowali. Von der Leyen zła, a nawet "zdecydowanie zła". "Wotum nieufności dla szefowej KE". SONDAŻ

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (na zdjęciu podczas wizyty w Australii) / autor: PAP/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Ponad połowa ankietowanych źle oceniła pracę Ursuli von der Leyen, z czego większość nawet „zdecydowanie źle” - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRIS dla Polsat News. To najwięcej tak zdecydowanych wskazań wśród wszystkich dostępnych opcji. Według komentarzy z programu „Polityczny WF” oceny w sondażu „mogą świadczyć o ‘wotum nieufności’ dla szefowej KE”.

Opcja „Zdecydowanie dobra”? - niewielu chętnych

We wspomnianym sondażu działania przewodniczącej Komisji Europejskiej „zdecydowanie dobrze” oceniło zaledwie 7,6 proc. respondentów. Zaś 27 proc. ankietowanych Polaków wybrało mniej jednoznaczną opcję, czyli „raczej dobrze” (łącznie 34,5 proc.).

Bardziej ugruntowane zdanie mieli przeciwnicy Ursuli von der Leyen. Na pierwszy rzut oka widać, że w Polsce, według badania, szefowa KE ma ich o wiele więcej niż zwolenników (łącznie prawie 53 proc.) Oto jej negatywne notowania w sondażu zamówionym przez Polsat News.

— 34,2 proc. „zdecydowanie źle”

— 18,6 proc. „raczej źle”

Wotum nieufności dla Von der Leyen

Wśród ankietowanych znalazło się 5,2 proc. Polaków, którzy zaznaczyli w formularzu, że nie znają von der Leyen. 7,5 proc. respondentów zaznaczyło natomiast opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Badanie IBRIS dla Polsat News / autor: Grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI
To jest też pytanie o to, czy Polki i Polacy rozumieją kierunek dzisiejszy Komisji Europejskiej, czy - moim zdaniem - to jest wotum nieufności i dla samej Ursuli von der Leyen, ale nie dla projektu Unii Europejskiej

— ocenił Marcin Fijołek, współprowadzący program „Polityczny WF”.

SC/polsatnews.pl

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

