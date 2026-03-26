Parlament Europejski przegłosował dziś uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz negowanie Holokaustu.
Głosowanie w Brukseli rozpoczęło się po godz. 11. Europosłowie poparli dwa wnioski o uchylenie immunitetu politykowi Konfederacji Korony Polskiej. Immunitet został uchylony na wniosek polskiej prokuratury. Chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flag Ukrainy, UE i środowisk LGBT+ w Sejmie oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę.
Śmiszek: Tu nikt nie staje po stronie ekstremizmów
24 marca za uchyleniem immunitetu Brauna zagłosowała komisja prawna PE (JURI); „za” byli wszyscy (19 - PAP) eurodeputowani biorący udział w głosowaniu.
W PE nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm, homofobię. Tu nikt nie staje po stronie ekstremizmów
— powiedział tuż po tamtym głosowaniu europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
Zwyczajowo głosowanie w sprawie odebrania immunitetu odbywa się na najbliższym posiedzeniu plenarnym PE po głosowaniach w JURI. Tym razem minisesja plenarna PE odbywała się w Brukseli w środę i czwartek; wszystkie głosowania, w tym dotyczące immunitetów, odbyły się w czwartek.
Dotąd PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie - za zniszczenie świec chanukowych w Sejmie i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog, która w Oleśnicy zabiła zastrzykiem z chlorku potasu nienarodzone dziecko w 9. miesiącu ciąży matki.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
