Braun bez immunitetu. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego. Chodzi o niszczenie flag Ukrainy i UE oraz negowanie Holokaustu

Głosowanie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W kółku: europoseł Grzegorz Braun / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski/Fratria
Parlament Europejski przegłosował dziś uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz negowanie Holokaustu.

Głosowanie w Brukseli rozpoczęło się po godz. 11. Europosłowie poparli dwa wnioski o uchylenie immunitetu politykowi Konfederacji Korony Polskiej. Immunitet został uchylony na wniosek polskiej prokuratury. Chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flag Ukrainy, UE i środowisk LGBT+ w Sejmie oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę.

Śmiszek: Tu nikt nie staje po stronie ekstremizmów

24 marca za uchyleniem immunitetu Brauna zagłosowała komisja prawna PE (JURI); „za” byli wszyscy (19 - PAP) eurodeputowani biorący udział w głosowaniu.

W PE nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm, homofobię. Tu nikt nie staje po stronie ekstremizmów

— powiedział tuż po tamtym głosowaniu europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Zwyczajowo głosowanie w sprawie odebrania immunitetu odbywa się na najbliższym posiedzeniu plenarnym PE po głosowaniach w JURI. Tym razem minisesja plenarna PE odbywała się w Brukseli w środę i czwartek; wszystkie głosowania, w tym dotyczące immunitetów, odbyły się w czwartek.

Dotąd PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie - za zniszczenie świec chanukowych w Sejmie i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog, która w Oleśnicy zabiła zastrzykiem z chlorku potasu nienarodzone dziecko w 9. miesiącu ciąży matki.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

