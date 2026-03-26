Opinią publiczną wstrząsnęła sprawa kolejnych przypadków pedofilii. W tym kontekście w mediach pojawia się nazwa Koalicji Obywatelskiej. Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Jak sądzicie, powołany zostanie zespół prokuratorów ds. zbadania tych odrażających przypadków w KO?” – pyta lider opozycji.
Politycy obozu rządzącego wciąż nie są w stanie w odpowiedni sposób odnieść się do sprawy afery pedofilskiej, która miała miejsce w Kłodzku.
Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Kaczyński, który zwraca uwagę na cierpienia i krzywdy, które łączą się z tą sprawą.
Od wielu dni jesteśmy zmrożeni kolejnymi szokującymi informacjami na temat przypadków pedofilii wśród działaczy KO. Złość miesza się z niedowierzaniem. Tyle lat… cierpienia i krzywd
– czytamy w jego wpisie.
Zespół prokuratorów
Prezes Prawa i Sprawiedliwości pyta też o kwestię ewentualnego powołania zespołu prokuratorów, który miałby tę sprawę badać.
Nie wiedzieli? Czy inni mieli się nie dowiedzieć? Milczą. Wymownie. Jak sądzicie, powołany zostanie zespół prokuratorów ds. zbadania tych odrażających przypadków w KO?
– pyta Jarosław Kaczyński.
